Південна Корея готується розгорнути "ракету-монстра" — що відбувається

Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бек офіційно підтвердив, що до кінця 2026 року країна розпочне оперативне розгортання балістичної ракети Hyunmoo-5, яку також доволі часто називають "ракетою-монстром". Це рішення спровокували численні провокації з боку КНДР.

Південна Корея готова до самооборони

Як повідомив міністр оборони, Hyunmoo-5 зараз перебуває в процесі своєї інтеграції до складу збройних сил.

Що важливо розуміти, ракета-монстр несе боєголовку вагою до 8 тонн.

Її ключове завдання полягає в ураженні укріплених підземних командних бункерів, що використовуються режимом Кім Чен Ина.

Деякі військові фахівці вважають, що її потужність важко переоцінити.

Насамперед йдеться про те, що залп із 15-20 таких ракет може завдати шкоди, яка може навіть перевищувати руйнування від тактичної ядерної зброї.

Hyunmoo-5 — це зброя, яка здатна досягти стримування, порівнянного з ядерною зброєю, — публічно попередив КНДР міністр оборони Південної Кореї. Поширити

Окрім того, наголошується, що цю ракету створили на противагу зростаючому ракетному арсеналу Північної Кореї.

Ні для кого не секрет, що нещодавно КНДР продемонструвала нову міжконтинентальну ракету "Хвасон-20".

Дані розвідки вказують на те, що режим Кім Чен Ина готується до випробувального запуску "Хвасон-20" протягом року".