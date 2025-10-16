Військові КНДР допомагають окупантам РФ коригувати вогонь по Сумщині

Найманці з КНДР допомагають росіянам в Сумській області, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях. Вони діють з території Курської області РФ.
Головні тези:
- Північнокорейські найманці допомагають росіянам в Сумській області здійснювати атаки дронами та коригувати удари по українських позиціях.
- Генштаб Збройних сил України фіксує участь іноземних формувань у збройній агресії та заявляє про нейтралізацію підрозділів, залучених до агресії проти України.
- Російські окупанти зазнають критичних втрат особового складу під час провалу наступу в Сумській області, що призводить до залучення найманців з КНДР для активних бойових дій.
Північнокорейські найманці коригують російський вогонь по Сумщині
Про це йдеться у дописі Генерального штабу Збройних сил України.
Генштаб повідомив, що російські окупанти залучають підрозділи північнокорейських найманців, відправлених на війну режимом диктатора Кім Чен Ина, до атак на ЗСУ в Сумській області.
Найманці діють з території Курської області. Вони ведуть розвідку за допомогою безпілотників, виявляють позиції ЗСУ та допомагають окупантам коригувати удари по українських військових на Сумщині.
У Генштабі додали, що росіяни зазнають критичних втрат особового складу на тлі повного провалу наступу в Сумській області. Тому ворог продовжує залучення найманців з КНДР для активних бойових дій.
Збройні Сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.
