Військові КНДР допомагають окупантам РФ коригувати вогонь по Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові КНДР допомагають окупантам РФ коригувати вогонь по Сумщині

Генштаб ЗСУ
КНДР
Read in English

Найманці з КНДР допомагають росіянам в Сумській області, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях. Вони діють з території Курської області РФ.

Головні тези:

  • Північнокорейські найманці допомагають росіянам в Сумській області здійснювати атаки дронами та коригувати удари по українських позиціях.
  • Генштаб Збройних сил України фіксує участь іноземних формувань у збройній агресії та заявляє про нейтралізацію підрозділів, залучених до агресії проти України.
  • Російські окупанти зазнають критичних втрат особового складу під час провалу наступу в Сумській області, що призводить до залучення найманців з КНДР для активних бойових дій.

Північнокорейські найманці коригують російський вогонь по Сумщині

Про це йдеться у дописі Генерального штабу Збройних сил України.

Генштаб повідомив, що російські окупанти залучають підрозділи північнокорейських найманців, відправлених на війну режимом диктатора Кім Чен Ина, до атак на ЗСУ в Сумській області.

Найманці діють з території Курської області. Вони ведуть розвідку за допомогою безпілотників, виявляють позиції ЗСУ та допомагають окупантам коригувати удари по українських військових на Сумщині.

Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

У Генштабі додали, що росіяни зазнають критичних втрат особового складу на тлі повного провалу наступу в Сумській області. Тому ворог продовжує залучення найманців з КНДР для активних бойових дій.

Збройні Сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готує літній наступ в Україні за участі військових КНДР — розвідка Південної Кореї
КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР хоче відправити на війну проти України велику кількість окупантів
Що відом про плани КНДР щодо допомоги РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
1200 військових КНДР незабаром прибудуть на Курщину — ГУР
КНДР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?