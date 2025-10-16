Военные КНДР помогают оккупантам РФ корректировать огонь по Сумщине

Наемники из КНДР помогают россиянам в Сумской области, руководя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям. Они работают с местности Курской области РФ.

Северокорейские наемники помогают россиянам корректировать огонь по Сумщине

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Генштаб сообщил, что российские оккупанты привлекают подразделения северокорейских наемников, отправленных на войну режимом диктатора Ким Чен Ина, к атакам на ВСУ в Сумской области.

Наемники действуют с территории Курской области. Они ведут разведку с помощью беспилотников, выявляют позиции ВСУ и помогают оккупантам корректировать удары по украинским военным в Сумской области.

Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии. Операторы северокорейских БПЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск. Поделиться

В Генштабе добавили, что россияне терпят критические потери личного состава на фоне полного провала наступления в Сумской области. Поэтому враг продолжает привлечение наемников из КНДР для активных боевых действий.