Военные КНДР помогают оккупантам РФ корректировать огонь по Сумщине
Категория
Украина
Дата публикации

Военные КНДР помогают оккупантам РФ корректировать огонь по Сумщине

Генштаб ВСУ
КНДР
Read in English
Читати українською

Наемники из КНДР помогают россиянам в Сумской области, руководя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям. Они работают с местности Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Северокорейские наемники помогают российским оккупантам в корректировке огня и проведении атак на украинские позиции в Сумской области.
  • Украинский Генштаб зафиксировал участие иностранных формирований в вооруженной агрессии и готов нейтрализовать их согласно законам ведения войны.
  • Российские оккупанты понесли критические потери личного состава в Сумской области, что привело к привлечению наемников из КНДР для поддержки активных боевых действий.

Северокорейские наемники помогают россиянам корректировать огонь по Сумщине

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Генштаб сообщил, что российские оккупанты привлекают подразделения северокорейских наемников, отправленных на войну режимом диктатора Ким Чен Ина, к атакам на ВСУ в Сумской области.

Наемники действуют с территории Курской области. Они ведут разведку с помощью беспилотников, выявляют позиции ВСУ и помогают оккупантам корректировать удары по украинским военным в Сумской области.

Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии. Операторы северокорейских БПЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.

В Генштабе добавили, что россияне терпят критические потери личного состава на фоне полного провала наступления в Сумской области. Поэтому враг продолжает привлечение наемников из КНДР для активных боевых действий.

Вооруженные Силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, вовлеченные в агрессию против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовит летнее наступление в Украине с участием военных КНДР — разведка Южной Кореи
КНДР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР хочет отправить на войну против Украины большое количество оккупантов
Что известно о планах КНДР относительно помощи РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
1200 военных КНДР скоро прибудут на Курщину — ГУР
КНДР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?