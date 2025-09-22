Кім Чен Ин похизувався створенням КНДР потужної "секретної зброї"
Категорія
Світ
Дата публікації

Кім Чен Ин похизувався створенням КНДР потужної "секретної зброї"

Ин
Джерело:  KCNA

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив про нові досягнення у військовій сфері, серед яких - розробка "потужної секретної зброї".

Головні тези:

  • Кім Чен Ин оголосив про створення нової потужної “секретної зброї” у КНДР, що є частиною досягнень у військовій галузі.
  • У КНДР також триває розробка нових есмінців та зміцнення ядерних сил та звичайного озброєння для посилення оборонного потенціалу.

У КНДР нібито створили нову потужну зброю

За його словами, Північна Корея вже здійснила серйозні кроки у створенні нових есмінців, що стало початком перетворення країни на морську державу. Також триває зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення звичайного озброєння.

Крім цього, ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії.

Щодо міжкорейських відносин, диктатор підтвердив небажання вести діалог із Південною Кореєю.

Користуючись нагодою, хотів би ще раз прояснити нашу позицію щодо відносин із Республікою Корея. Нам нема про що говорити з Республікою Корея, у нас немає з ними спільних справ.

Він додав, що дві країни вже десятиліттями існують як окремі держави та ще у 1991 році обидві стали членами ООН.

За його словами, "рішення визнати в Республіці Корея іншу, найбільш ворожу державу, не було раптовим... це лише визнання фактів".

Російські пропагандисти припустили, що Кім Чен Ин говорить про міжконтинентальну балістичну ракету “Хвасон-20” чи її модифікацію. Або це може бути атомний підводний човен чи безпілотники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Половина вибухнула в повітрі. У прокуратурі розкрили нові деталі про російські ракети з КНДР
Уламки ракети КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР із іноземними компонентами
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Києву 24 квітня — ракета КНДР містила понад 100 іноземних компонентів
Володимир Зеленський
Київ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?