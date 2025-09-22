Кім Чен Ин похизувався створенням КНДР потужної "секретної зброї"

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив про нові досягнення у військовій сфері, серед яких - розробка "потужної секретної зброї".
Головні тези:
- Кім Чен Ин оголосив про створення нової потужної “секретної зброї” у КНДР, що є частиною досягнень у військовій галузі.
- У КНДР також триває розробка нових есмінців та зміцнення ядерних сил та звичайного озброєння для посилення оборонного потенціалу.
У КНДР нібито створили нову потужну зброю
За його словами, Північна Корея вже здійснила серйозні кроки у створенні нових есмінців, що стало початком перетворення країни на морську державу. Також триває зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення звичайного озброєння.
Щодо міжкорейських відносин, диктатор підтвердив небажання вести діалог із Південною Кореєю.
Користуючись нагодою, хотів би ще раз прояснити нашу позицію щодо відносин із Республікою Корея. Нам нема про що говорити з Республікою Корея, у нас немає з ними спільних справ.
Він додав, що дві країни вже десятиліттями існують як окремі держави та ще у 1991 році обидві стали членами ООН.
Російські пропагандисти припустили, що Кім Чен Ин говорить про міжконтинентальну балістичну ракету “Хвасон-20” чи її модифікацію. Або це може бути атомний підводний човен чи безпілотники.
