Ким Чен Ын похвастался созданием КНДР мощного "секретного оружия"

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил о новых достижениях в военной сфере, среди которых - разработка "мощного секретного оружия".

В КНДР якобы создали новое мощное оружие

По его словам, Северная Корея уже предприняла серьезные шаги в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морское государство. Также идет укрепление стратегических ядерных сил и совершенствование обычного вооружения.

Кроме этого, мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии. Поделиться

Что касается межкорейских отношений, то диктатор подтвердил нежелание вести диалог с Южной Кореей.

Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз прояснить нашу позицию относительно отношений с Республикой Корея. Нам не о чем говорить с Республикой Корея, у нас нет с ними общих дел.

Он добавил, что две страны уже десятилетиями существуют как отдельные государства, и еще в 1991 году обе стали членами ООН.

По его словам, "решение признать в Республике Корея другое, самое враждебное государство, не было внезапным... это лишь признание фактов". Поделиться

Российские пропагандисты предположили, что Ким Чен Ын говорит о межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-20" или ее модификации. Или это может быть атомная подлодка или беспилотники.