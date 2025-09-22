Ким Чен Ын похвастался созданием КНДР мощного "секретного оружия"

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил о новых достижениях в военной сфере, среди которых - разработка "мощного секретного оружия".
Главные тезисы
- Ким Чен Ын объявил о создании нового мощного 'секретного оружия' в КНДР, подчеркнув военные достижения страны.
- В КНДР продолжается разработка новых эсминцев и укрепление ядерных сил для усиления оборонного потенциала.
В КНДР якобы создали новое мощное оружие
По его словам, Северная Корея уже предприняла серьезные шаги в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морское государство. Также идет укрепление стратегических ядерных сил и совершенствование обычного вооружения.
Что касается межкорейских отношений, то диктатор подтвердил нежелание вести диалог с Южной Кореей.
Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз прояснить нашу позицию относительно отношений с Республикой Корея. Нам не о чем говорить с Республикой Корея, у нас нет с ними общих дел.
Он добавил, что две страны уже десятилетиями существуют как отдельные государства, и еще в 1991 году обе стали членами ООН.
Российские пропагандисты предположили, что Ким Чен Ын говорит о межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-20" или ее модификации. Или это может быть атомная подлодка или беспилотники.
