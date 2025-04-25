Удар РФ по Киеву 24 апреля — ракета КНДР содержала более 100 иностранных компонентов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ракете, которой РФ атаковала Киев 24 апреля, было не менее 116 иностранных компонентов. Он призвал партнеров усилить давление на Россию.

Ракета КНДР, которой РФ атаковала Киев, содержала более 100 иностранных компонентов

Зеленский сообщил, что сегодня завершилась спасательная операция на месте прилета в Киеве. В результате атаки погибли 12 человек, еще почти 90 получили ранения. Сейчас в больницах находятся более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями, ампутациями.

Продолжается выяснение всех деталей по ракете. Но уже ясно, что это баллистика из Северной Кореи. Недостаточность давления на Россию позволяет им завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь в Европе. Недостаточность давления на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, убившей киевлян, было по меньшей мере 116 компонентов, завозимых из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, очень важно, чтобы защита была основана на коллективных усилиях.

Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизнь наших людей, поставляет нам системы ПВО и ракеты к ним. Мы благодарим всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников. Мы настаиваем на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня. Поделиться

Он напомнил, что Украина 45 дней назад согласилась на предложение президента Трампа по поводу тишины в небе, на море и на фронте. Также Киев предлагал Москве продолжить так называемое пасхальное перемирие или, по крайней мере, прекратить удары по гражданским объектам, но РФ отвергла все предложения.

Вот поэтому без давления это не решить. Требуется давление на Россию. Прекращение убийств — это первый приоритет.

В ночь на 24 апреля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киеве в результате атаки БПЛА погибли люди, около 90 человек пострадали, в нескольких районах города вспыхнули пожары. В области есть разрушение.