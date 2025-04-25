Удар РФ по Киеву 24 апреля — ракета КНДР содержала более 100 иностранных компонентов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ракете, которой РФ атаковала Киев 24 апреля, было не менее 116 иностранных компонентов. Он призвал партнеров усилить давление на Россию.
Главные тезисы
- Ракета РФ, атаковавшая Киев, содержала более 100 иностранных компонентов, что повлекло трагические последствия для украинцев.
- Украина призывает к международному давлению на Россию для защиты своих граждан и прекращения войны на востоке Европы.
- Президент Зеленский подчеркнул важность коллективных усилий по обеспечению безопасности Украины, включая поставки систем ПВО и поддержку давления на РФ.
Ракета КНДР, которой РФ атаковала Киев, содержала более 100 иностранных компонентов
Зеленский сообщил, что сегодня завершилась спасательная операция на месте прилета в Киеве. В результате атаки погибли 12 человек, еще почти 90 получили ранения. Сейчас в больницах находятся более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями, ампутациями.
По его словам, очень важно, чтобы защита была основана на коллективных усилиях.
Он напомнил, что Украина 45 дней назад согласилась на предложение президента Трампа по поводу тишины в небе, на море и на фронте. Также Киев предлагал Москве продолжить так называемое пасхальное перемирие или, по крайней мере, прекратить удары по гражданским объектам, но РФ отвергла все предложения.
Вот поэтому без давления это не решить. Требуется давление на Россию. Прекращение убийств — это первый приоритет.
В ночь на 24 апреля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киеве в результате атаки БПЛА погибли люди, около 90 человек пострадали, в нескольких районах города вспыхнули пожары. В области есть разрушение.
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