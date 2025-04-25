Удар РФ по Києву 24 квітня — ракета КНДР містила понад 100 іноземних компонентів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ракеті, якою РФ атакувала Київ 24 квітня, було щонайменше 116 іноземних компонентів. Він закликав партнерів посилити тиск на Росію.
Головні тези:
- У ракеті, якою Росія атакувала Київ, було понад 100 іноземних компонентів з трагічними наслідками для українців.
- Україна закликає партнерів посилити тиск на Росію та вимагає припинення вогню та війни на сході європейського континенту.
- Захист України має бути на основі колективних зусиль, де країни світу допомагають постачанням систем ППО та підтримкою тиску на РФ.
Ракета КНДР, якою РФ атакувала Київ, містила понад 100 іноземних компонентів
Зеленський повідомив, що сьогодні завершилася рятувальна операція на місці прильоту в Києві. Унаслідок атаки загинули 12 людей, ще майже 90 дістали поранення. Наразі в лікарнях перебувають більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями.
За його словами, дуже важливо, щоб захист був заснований на колективних зусиллях.
Він нагадав, що Україна 45 днів тому погодилась на пропозицію президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Також Київ пропонував Москві продовжити так зване великоднє перемир'я або принаймні припинити удари по цивільних обʼєктах, але РФ відкинула всі пропозиції.
Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств — це перший пріоритет.
У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Києві внаслідок атаки БПЛА загинули люди, майже 90 осіб постраждали, в кількох районах міста спалахнули пожежі. В області є руйнування.
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