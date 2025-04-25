Удар РФ по Києву 24 квітня — ракета КНДР містила понад 100 іноземних компонентів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ракеті, якою РФ атакувала Київ 24 квітня, було щонайменше 116 іноземних компонентів. Він закликав партнерів посилити тиск на Росію.

Ракета КНДР, якою РФ атакувала Київ, містила понад 100 іноземних компонентів

Зеленський повідомив, що сьогодні завершилася рятувальна операція на місці прильоту в Києві. Унаслідок атаки загинули 12 людей, ще майже 90 дістали поранення. Наразі в лікарнях перебувають більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями.

Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї. Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, дуже важливо, щоб захист був заснований на колективних зусиллях.

Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає нам системи ППО й ракети до них. Ми дякуємо всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників. Ми наполягаємо на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитись на повне припинення вогню. Поширити

Він нагадав, що Україна 45 днів тому погодилась на пропозицію президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Також Київ пропонував Москві продовжити так зване великоднє перемир'я або принаймні припинити удари по цивільних обʼєктах, але РФ відкинула всі пропозиції.

Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств — це перший пріоритет.

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Києві внаслідок атаки БПЛА загинули люди, майже 90 осіб постраждали, в кількох районах міста спалахнули пожежі. В області є руйнування.