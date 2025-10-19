Южная Корея готовится развернуть "ракету-монстра" — что происходит

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бек официально подтвердил, что до конца 2026 года страна приступит к оперативному развертыванию баллистической ракеты Hyunmoo-5, которую также довольно часто называют "ракетой-монстром". Это решение спровоцировали многочисленные провокации КНДР.
Главные тезисы
- “Ракета-монстр” способна поразить укрепленные подземные командные бункеры режима Ким Чен Ына.
- Hyunmoo-5 создана для сдерживания ракетного арсенала Северной Кореи.
Южная Корея готова к самообороне и не только
Как сообщил министр обороны, Hyunmoo-5 сейчас находится в процессе своей интеграции в состав вооруженных сил.
Что важно понимать, “ракета-монстр” несет боеголовку весом до 8 тонн.
Ее ключевая задача заключается в поражении укрепленных подземных командных бункеров КНДР.
Некоторые военные специалисты считают, что ее мощность трудно переоценить.
Прежде всего, речь идет о том, что залп из 15-20 таких ракет может нанести ущерб, который может даже превышать разрушение от тактического ядерного оружия.
Кроме того, указано, что эта ракета была создана в противовес растущему ракетному арсеналу Северной Кореи.
Ни для кого не секрет, что недавно КНДР продемонстрировала новую межконтинентальную ракету "Хвасон-20".
Данные разведки указывают на то, что режим Ким Чен Ына готовится к испытательному запуску “Хвасон-20” в течение года.
