Южная Корея готовится развернуть "ракету-монстра" — что происходит
Мир
Дата публикации

Южная Корея готова к самообороне и не только
Источник:  online.ua

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бек официально подтвердил, что до конца 2026 года страна приступит к оперативному развертыванию баллистической ракеты Hyunmoo-5, которую также довольно часто называют "ракетой-монстром". Это решение спровоцировали многочисленные провокации КНДР.

Главные тезисы

  • “Ракета-монстр” способна поразить укрепленные подземные командные бункеры режима Ким Чен Ына.
  • Hyunmoo-5 создана для сдерживания ракетного арсенала Северной Кореи.

Как сообщил министр обороны, Hyunmoo-5 сейчас находится в процессе своей интеграции в состав вооруженных сил.

Что важно понимать, “ракета-монстр” несет боеголовку весом до 8 тонн.

Ее ключевая задача заключается в поражении укрепленных подземных командных бункеров КНДР.

Некоторые военные специалисты считают, что ее мощность трудно переоценить.

Прежде всего, речь идет о том, что залп из 15-20 таких ракет может нанести ущерб, который может даже превышать разрушение от тактического ядерного оружия.

Hyunmoo-5 — это оружие, способное достичь сдерживания, сравнимого с ядерным оружием, — публично предупредил КНДР министр обороны Южной Кореи.

Кроме того, указано, что эта ракета была создана в противовес растущему ракетному арсеналу Северной Кореи.

Ни для кого не секрет, что недавно КНДР продемонстрировала новую межконтинентальную ракету "Хвасон-20".

Данные разведки указывают на то, что режим Ким Чен Ына готовится к испытательному запуску “Хвасон-20” в течение года.

КНДР

