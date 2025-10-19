Южная Корея готовится развернуть "ракету-монстра" — что происходит

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бек официально подтвердил, что до конца 2026 года страна приступит к оперативному развертыванию баллистической ракеты Hyunmoo-5, которую также довольно часто называют "ракетой-монстром". Это решение спровоцировали многочисленные провокации КНДР.

Южная Корея готова к самообороне и не только

Как сообщил министр обороны, Hyunmoo-5 сейчас находится в процессе своей интеграции в состав вооруженных сил.

Что важно понимать, “ракета-монстр” несет боеголовку весом до 8 тонн.

Ее ключевая задача заключается в поражении укрепленных подземных командных бункеров КНДР.

Некоторые военные специалисты считают, что ее мощность трудно переоценить.

Прежде всего, речь идет о том, что залп из 15-20 таких ракет может нанести ущерб, который может даже превышать разрушение от тактического ядерного оружия.

Hyunmoo-5 — это оружие, способное достичь сдерживания, сравнимого с ядерным оружием, — публично предупредил КНДР министр обороны Южной Кореи. Поделиться

Кроме того, указано, что эта ракета была создана в противовес растущему ракетному арсеналу Северной Кореи.

Ни для кого не секрет, что недавно КНДР продемонстрировала новую межконтинентальную ракету "Хвасон-20".

Данные разведки указывают на то, что режим Ким Чен Ына готовится к испытательному запуску “Хвасон-20” в течение года.