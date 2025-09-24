Ждут жертву. Россия обстреливает Херсон кассетными боеприпасами производства КНДР

Россия обстреливает Херсон кассетными северокорейскими боеприпасами

В первый раз фото кассетных боеприпасов после обстрела Херсона опубликовала полиция. По данным правоохранителей, боеприпасы обнаружили в прибрежных районах города. Полиция показала фото, маркировка на боеприпасах была затерта.

После этого фото боеприпасов опубликовал канал "СПЖ Водограй". На этих фото прекрасно можно увидеть иероглифы на корпусах суббоеприпасов из доказывающей кассетки — это снаряды производства именно КНДР. Поделиться

Существует расхожее мнение: кассетные боеприпасы могут запускаться с переданных российским оккупантам северокорейских 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) М1991. Также возможно использование россиянами копии советского БМ-21 "Град" — ВМ-11.

Но со стороны Defense Express отметим, что точно известно — РФ получили из КНДР и кассетные 107-мм реактивные снаряды для Type-75. Также эти боеприпасы уже давно активно используются врагом. Поделиться

Суббоеприпас, используемый в кассетных снарядах КНДР, получил условное обозначение JU-90. Предварительно это не очень удачная попытка КНДР скопировать американский суббоеприпас М42, которым снаряжают кассетные снаряды М483 и M864 для 155-мм артиллерийских орудий.

В северокорейском JU-90 были максимально упрощены и удешевлены ключевые элементы, отвечающие за боевую эффективность суббоеприпаса. Замена элементов на их примитивные аналоги привела к тому, что большое количество JU-90 не разрывается, что в итоге представляет огромную опасность для гражданского населения.

Именно поэтому в полиции предупреждают, что эти суббоеприпасы категорически запрещены касаться и перемещать, а при нахождении необходимо сообщить об этом соответствующие службы.