Ждут жертву. Россия обстреливает Херсон кассетными боеприпасами производства КНДР

Российские оккупанты начали использовать для обстрелов Херсона кассетные боеприпасы производства КНДР.
Главные тезисы
- Российские оккупанты обстреливают Херсон кассетными боеприпасами производства КНДР, что представляет угрозу для жизни и безопасности местных жителей.
- Кассетные боеприпасы JU-90 имеют примитивные компоненты и низкое качество изготовления, что повышает опасность использования их в гражданских населенных районах.
- Использование суббоеприпасов КНДР в обстрелах Херсона связывается с возможным запуском российскими оккупантами северокорейских реактивных систем залпового огня и копии советского БМ-21.
Россия обстреливает Херсон кассетными северокорейскими боеприпасами
В первый раз фото кассетных боеприпасов после обстрела Херсона опубликовала полиция. По данным правоохранителей, боеприпасы обнаружили в прибрежных районах города. Полиция показала фото, маркировка на боеприпасах была затерта.
Существует расхожее мнение: кассетные боеприпасы могут запускаться с переданных российским оккупантам северокорейских 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) М1991. Также возможно использование россиянами копии советского БМ-21 "Град" — ВМ-11.
Суббоеприпас, используемый в кассетных снарядах КНДР, получил условное обозначение JU-90. Предварительно это не очень удачная попытка КНДР скопировать американский суббоеприпас М42, которым снаряжают кассетные снаряды М483 и M864 для 155-мм артиллерийских орудий.
В северокорейском JU-90 были максимально упрощены и удешевлены ключевые элементы, отвечающие за боевую эффективность суббоеприпаса. Замена элементов на их примитивные аналоги привела к тому, что большое количество JU-90 не разрывается, что в итоге представляет огромную опасность для гражданского населения.
Именно поэтому в полиции предупреждают, что эти суббоеприпасы категорически запрещены касаться и перемещать, а при нахождении необходимо сообщить об этом соответствующие службы.
