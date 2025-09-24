Ждут жертву. Россия обстреливает Херсон кассетными боеприпасами производства КНДР
Категория
Технологии
Дата публикации

Ждут жертву. Россия обстреливает Херсон кассетными боеприпасами производства КНДР

суббоеприпас
Читати українською
Источник:  Defense Express

Российские оккупанты начали использовать для обстрелов Херсона кассетные боеприпасы производства КНДР.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты обстреливают Херсон кассетными боеприпасами производства КНДР, что представляет угрозу для жизни и безопасности местных жителей.
  • Кассетные боеприпасы JU-90 имеют примитивные компоненты и низкое качество изготовления, что повышает опасность использования их в гражданских населенных районах.
  • Использование суббоеприпасов КНДР в обстрелах Херсона связывается с возможным запуском российскими оккупантами северокорейских реактивных систем залпового огня и копии советского БМ-21.

Россия обстреливает Херсон кассетными северокорейскими боеприпасами

В первый раз фото кассетных боеприпасов после обстрела Херсона опубликовала полиция. По данным правоохранителей, боеприпасы обнаружили в прибрежных районах города. Полиция показала фото, маркировка на боеприпасах была затерта.

После этого фото боеприпасов опубликовал канал "СПЖ Водограй". На этих фото прекрасно можно увидеть иероглифы на корпусах суббоеприпасов из доказывающей кассетки — это снаряды производства именно КНДР.

Существует расхожее мнение: кассетные боеприпасы могут запускаться с переданных российским оккупантам северокорейских 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) М1991. Также возможно использование россиянами копии советского БМ-21 "Град" — ВМ-11.

Но со стороны Defense Express отметим, что точно известно — РФ получили из КНДР и кассетные 107-мм реактивные снаряды для Type-75. Также эти боеприпасы уже давно активно используются врагом.

Суббоеприпас, используемый в кассетных снарядах КНДР, получил условное обозначение JU-90. Предварительно это не очень удачная попытка КНДР скопировать американский суббоеприпас М42, которым снаряжают кассетные снаряды М483 и M864 для 155-мм артиллерийских орудий.

В северокорейском JU-90 были максимально упрощены и удешевлены ключевые элементы, отвечающие за боевую эффективность суббоеприпаса. Замена элементов на их примитивные аналоги привела к тому, что большое количество JU-90 не разрывается, что в итоге представляет огромную опасность для гражданского населения.

Именно поэтому в полиции предупреждают, что эти суббоеприпасы категорически запрещены касаться и перемещать, а при нахождении необходимо сообщить об этом соответствующие службы.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР пугает мир использованием крылатых ракет с ядерными боеголовками
Ракета
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР значительно усилила военную помощь России — что известно
Ын
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Что КНДР передала России — предупреждение Южной Кореи
Сотрудничество КНДР и РФ продолжает усиливаться

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?