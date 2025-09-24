Чатують на жертву. Росія обстрілює Херсон касетними боєприпасами виробництва КНДР

Російські окупанти почали використовувати для обстрілів Херсону касетні боєприпаси виробництва КНДР.
Головні тези:
- Росія обстрілює Херсон касетними боєприпасами виробництва КНДР.
- Касетні боєприпаси мають позначення JU-90 та мають примітивні компоненти, що ускладнює їхню ефективність.
- КНДР намагалася скопіювати американський суббоєприпас М42, що призвело до низької якості виробу, небезпечного для цивільного населення.
Росія обстрілює Херсон касетними північнокорейськими боєприпасами
Вперше фото касетних боєприпасів після обстрілу Херсона опублікувала поліція. За даними правоохоронців, боєприпаси знайшли в прибережних районах міста. Поліція показала фото, маркування на боєприпасах було затерте.
Існує поширена думка: касетні боєприпаси можуть запускатися з переданих російським окупантам північнокорейських 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М1991. Також можливе використання росіянами копії радянського БМ-21 "Град" — ВМ-11.
Суббоєприпас, який використовується в касетних снарядах КНДР, отримав умовне позначення JU-90. Попередньо, це не дуже вдала спроба КНДР скопіювати американський суббоєприпас М42, яким споряджують касетні снаряди М483 та M864 для 155-мм артилерійських гармат.
У північнокорейському JU-90 було максимально спрощено та здешевлено ключові елементи, які відповідають за бойову ефективність суббоєприпасу. Заміна елементів на їхні примітивні аналоги призвела до того, що дуже багато JU-90 не розривається, що у підсумку становить величезну небезпеку для цивільного населення.
Саме тому у поліції попереджають, що цих суббоєприпасів категорично заборонено торкатися та переміщувати, а при знаходженні необхідно повідомити про це відповідні служби.
