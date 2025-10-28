ПВО обезвредила 26 дронов во время новой атаки РФ

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи 27-28 октября российские захватчики совершали атаку 38 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно отразить новое нападение врага.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях.
- Атака России продолжается, находитесь в укрытиях.
Отчет работы сил ПВО за 27-28 октября
Новая атака российских захватчиков началась еще вчера в 20.00.
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел. Что важно понимать, около 25 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-