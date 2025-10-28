ПВО обезвредила 26 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 26 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 27-28 октября
Read in English
Читати українською

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи 27-28 октября российские захватчики совершали атаку 38 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно отразить новое нападение врага.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях.
  • Атака России продолжается, находитесь в укрытиях.

Отчет работы сил ПВО за 27-28 октября

Новая атака российских захватчиков началась еще вчера в 20.00.

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел. Что важно понимать, около 25 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Итого — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия планирует выделить миллиарды евро на помощь Украине
Норвегия остается на стороне Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"У нас есть сумасшедший сосед". Балтийские страны готовятся к вторжению РФ
Прибалтика готовится к разным сценариям
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Южная Корея готовится развернуть "ракету-монстра" — что происходит
Южная Корея готова к самообороне и не только

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?