Німеччина попередила про вирішальну зиму для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Німеччина попередила про вирішальну зиму для України

Йоганн Вадефуль
Read in English
Джерело:  DW

Шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль публічно звернувся до союзників Києва. Він закликав їх до посилення допомоги Україні, адже, на переконання глави МЗС ФРН, прийдешня зима дійсно може стати вирішальною.

Головні тези:

  • Вадефуль запевнив, що Україна завжди може розраховувати на Німеччину.
  • Він також прогнозує, що Київ уже в грудні почує позитивне рішення щодо заморожений активів РФ.

Німеччина добивається ще потужнішої підтримки України

Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони, — наголосив Йоганн Вадефуль.

Шеф німецької дипломатії вкотре запевнив, що Україна може в будь-який час покладатися на владу його країни та її народ.

На його переконання, під час саміту Європейського Союзу у грудні врешті ухвалять позитивне рішення щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Глава МЗС ФРН не приховує, що це юридично складний план — саме тому згоди у цьому питанні досі не вдалося досягти.

Але ми йдемо за графіком. Я припускаю, що, якщо (Європейська — ред.) Комісія представить відповідні плани — рішення можна буде ухвалити у грудні, — прогнозує німецький дипломат.

Як уже згадувалося раніше, офіційний Брюссель нещодавно заявив, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а фінального рішення дійсно варто очікувати у грудні 2025 року.

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"У нас є божевільний сусід". Балтійські країни готуються до вторгнення РФ
Прибалтика готується до різних сценаріїв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 26 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО за 27-28 жовтня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія била по Донеччині, Херсонщині та Харківщині — є загиблі й поранені
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну

