Німеччина попередила про вирішальну зиму для України

Шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль публічно звернувся до союзників Києва. Він закликав їх до посилення допомоги Україні, адже, на переконання глави МЗС ФРН, прийдешня зима дійсно може стати вирішальною.
Головні тези:
- Вадефуль запевнив, що Україна завжди може розраховувати на Німеччину.
- Він також прогнозує, що Київ уже в грудні почує позитивне рішення щодо заморожений активів РФ.
Німеччина добивається ще потужнішої підтримки України
Шеф німецької дипломатії вкотре запевнив, що Україна може в будь-який час покладатися на владу його країни та її народ.
На його переконання, під час саміту Європейського Союзу у грудні врешті ухвалять позитивне рішення щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України.
Глава МЗС ФРН не приховує, що це юридично складний план — саме тому згоди у цьому питанні досі не вдалося досягти.
Як уже згадувалося раніше, офіційний Брюссель нещодавно заявив, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а фінального рішення дійсно варто очікувати у грудні 2025 року.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-