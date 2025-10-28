Німеччина попередила про вирішальну зиму для України

Шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль публічно звернувся до союзників Києва. Він закликав їх до посилення допомоги Україні, адже, на переконання глави МЗС ФРН, прийдешня зима дійсно може стати вирішальною.

Німеччина добивається ще потужнішої підтримки України

Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони, — наголосив Йоганн Вадефуль.

Шеф німецької дипломатії вкотре запевнив, що Україна може в будь-який час покладатися на владу його країни та її народ.

На його переконання, під час саміту Європейського Союзу у грудні врешті ухвалять позитивне рішення щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Глава МЗС ФРН не приховує, що це юридично складний план — саме тому згоди у цьому питанні досі не вдалося досягти.

Але ми йдемо за графіком. Я припускаю, що, якщо (Європейська — ред.) Комісія представить відповідні плани — рішення можна буде ухвалити у грудні, — прогнозує німецький дипломат.

Як уже згадувалося раніше, офіційний Брюссель нещодавно заявив, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а фінального рішення дійсно варто очікувати у грудні 2025 року.