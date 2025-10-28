Германия предупредила о решающей зиме для Украины

Шеф немецкой дипломатии Иоганн Вадефуль публично обратился к союзникам Киева. Он призвал их к усилению помощи Украине, ведь, по убеждению главы МИД ФРГ, грядущая зима действительно может стать решающей.
Главные тезисы
- Вадефуль заверил, что Украина всегда может рассчитывать на Германию.
- Он также прогнозирует, что Киев уже в декабре услышит положительное решение по замороженным активам РФ.
Германия добивается еще более мощной поддержки Украины
Шеф немецкой дипломатии заверил, что Украина может в любое время расчитывать на власть его страны и ее народ.
По его убеждению, во время саммита Европейского Союза в декабре в конце концов будет принято положительное решение об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.
Глава МИД ФРГ не скрывает, что это юридически сложный план — поэтому согласия в этом вопросе до сих пор не удалось достичь.
Как уже упоминалось ранее, официальный Брюссель недавно заявил, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а финального решения действительно следует ожидать в декабре 2025 года.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-