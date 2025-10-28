Германия предупредила о решающей зиме для Украины
Германия предупредила о решающей зиме для Украины

Иоганн Вадефуль
Источник:  DW

Шеф немецкой дипломатии Иоганн Вадефуль публично обратился к союзникам Киева. Он призвал их к усилению помощи Украине, ведь, по убеждению главы МИД ФРГ, грядущая зима действительно может стать решающей.

Главные тезисы

  • Вадефуль заверил, что Украина всегда может рассчитывать на Германию.
  • Он также прогнозирует, что Киев уже в декабре услышит положительное решение по замороженным активам РФ.

Германия добивается еще более мощной поддержки Украины

Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной к обороне, — подчеркнул Иоганн Вадефуль.

Шеф немецкой дипломатии заверил, что Украина может в любое время расчитывать на власть его страны и ее народ.

По его убеждению, во время саммита Европейского Союза в декабре в конце концов будет принято положительное решение об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Глава МИД ФРГ не скрывает, что это юридически сложный план — поэтому согласия в этом вопросе до сих пор не удалось достичь.

Но мы идем по графику. Я предполагаю, что если (Европейская — ред.) комиссия представит соответствующие планы — решение можно будет принять в декабре, — прогнозирует немецкий дипломат.

Как уже упоминалось ранее, официальный Брюссель недавно заявил, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а финального решения действительно следует ожидать в декабре 2025 года.

