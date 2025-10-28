Германия предупредила о решающей зиме для Украины

Шеф немецкой дипломатии Иоганн Вадефуль публично обратился к союзникам Киева. Он призвал их к усилению помощи Украине, ведь, по убеждению главы МИД ФРГ, грядущая зима действительно может стать решающей.

Германия добивается еще более мощной поддержки Украины

Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной к обороне, — подчеркнул Иоганн Вадефуль. Поделиться

Шеф немецкой дипломатии заверил, что Украина может в любое время расчитывать на власть его страны и ее народ.

По его убеждению, во время саммита Европейского Союза в декабре в конце концов будет принято положительное решение об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Глава МИД ФРГ не скрывает, что это юридически сложный план — поэтому согласия в этом вопросе до сих пор не удалось достичь.

Но мы идем по графику. Я предполагаю, что если (Европейская — ред.) комиссия представит соответствующие планы — решение можно будет принять в декабре, — прогнозирует немецкий дипломат. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, официальный Брюссель недавно заявил, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а финального решения действительно следует ожидать в декабре 2025 года.