Россия била по Донетчине, Херсонщине и Харьковщине — есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Донецкую, Херсонскую и Харьковскую области. Согласно данным местных властей, в результате новой волны террора погибли двое гражданских и еще восемь получили ранения.
Главные тезисы
- В Донецкой области захватчики убили жителя Константиновки.
- Еще один человек погиб в Херсонской области.
Последствия новых атак России на Украину
Как сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, 27 октября под удары врага попали 3 населенных пункта в регионе.
По его словам, медики оказали помощь 41-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела Купянска.
Кроме того, указано, что армия РФ активно применяла по Харьковщине различные виды вооружения:
1 БпЛА типа «Герань-2»;
1 fpv-дрон.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что за прошедшие сутки россияне убили одного мирного жителя области — в Константиновке. Еще один гражданский получил ранение.
Филашкин обращает внимание на то, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Кроме того, указано, что в Херсонской области российские захватчики наносили удары по жилищной и социальной инфраструктуре.
