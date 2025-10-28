Россия била по Донетчине, Херсонщине и Харьковщине — есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Донецкую, Херсонскую и Харьковскую области. Согласно данным местных властей, в результате новой волны террора погибли двое гражданских и еще восемь получили ранения.

Последствия новых атак России на Украину

Как сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, 27 октября под удары врага попали 3 населенных пункта в регионе.

По его словам, медики оказали помощь 41-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела Купянска.

Кроме того, указано, что армия РФ активно применяла по Харьковщине различные виды вооружения:

1 БпЛА типа «Герань-2»;

1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что за прошедшие сутки россияне убили одного мирного жителя области — в Константиновке. Еще один гражданский получил ранение.

Филашкин обращает внимание на то, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, указано, что в Херсонской области российские захватчики наносили удары по жилищной и социальной инфраструктуре.