Росія била по Донеччині, Херсонщині та Харківщині — є загиблі й поранені

Протягом минулої доби російські загарбники атакували Донецьку, Херсонську та Харківську області. Згідно з даними місцевої влади, унаслідок нової хвилі терору загинули двоє цивільних і ще восьмеро дістали поранення.

Наслідки нових атак Росії на Україну

Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 27 жовтня під удари ворога потрапили 3 населені пункти у регіоні.

За його словами, медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу Куп’янська.

Окрім того, вказано, що армія РФ активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 БпЛА типу «Герань-2»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що протягом минулої доби росіяни вбили одного мирного мешканця області — у Костянтинівці. Ще один цивільний дістав поранення.

Філашкін звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Окрім того, наголошується, що в Херсонській області російські загарбники завдавали ударів по житловій та соціальній інфраструктурі.