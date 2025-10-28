Росія била по Донеччині, Херсонщині та Харківщині — є загиблі й поранені

Протягом минулої доби російські загарбники атакували Донецьку, Херсонську та Харківську області. Згідно з даними місцевої влади, унаслідок нової хвилі терору загинули двоє цивільних і ще восьмеро дістали поранення.
Головні тези:
- На Донеччині загарбники вбили жителя Костянтинівки.
- Ще одна людина загинула в Херсонській області.
Наслідки нових атак Росії на Україну
Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 27 жовтня під удари ворога потрапили 3 населені пункти у регіоні.
За його словами, медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу Куп’янська.
Окрім того, вказано, що армія РФ активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
1 БпЛА типу «Герань-2»;
1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що протягом минулої доби росіяни вбили одного мирного мешканця області — у Костянтинівці. Ще один цивільний дістав поранення.
Філашкін звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Окрім того, наголошується, що в Херсонській області російські загарбники завдавали ударів по житловій та соціальній інфраструктурі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-