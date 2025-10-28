Росія била по Донеччині, Херсонщині та Харківщині — є загиблі й поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія била по Донеччині, Херсонщині та Харківщині — є загиблі й поранені

ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну
Read in English

Протягом минулої доби російські загарбники атакували Донецьку, Херсонську та Харківську області. Згідно з даними місцевої влади, унаслідок нової хвилі терору загинули двоє цивільних і ще восьмеро дістали поранення.

Головні тези:

  • На Донеччині загарбники вбили жителя Костянтинівки.
  • Ще одна людина загинула в Херсонській області.

Наслідки нових атак Росії на Україну

Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 27 жовтня під удари ворога потрапили 3 населені пункти у регіоні.

За його словами, медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу Куп’янська.

Окрім того, вказано, що армія РФ активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;

  • 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що протягом минулої доби росіяни вбили одного мирного мешканця області — у Костянтинівці. Ще один цивільний дістав поранення.

Філашкін звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Окрім того, наголошується, що в Херсонській області російські загарбники завдавали ударів по житловій та соціальній інфраструктурі.

Понад два десятки населених пунктів перебували під вогнем. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди й автомобілі. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

