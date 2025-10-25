Буданов заявив про зміну тактики України у війні проти РФ
Буданов заявив про зміну тактики України у війні проти РФ

Буданов
Джерело:  online.ua

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що наразі Україна сконцентрувалася на 2 ключових напрямках у межах стратегії глибоких ударів по Росії. Насамперед йдеться про регулярне знищення нафтової та оборонної промисловості ворога.

Головні тези:

  • Інноваційні діпстрайки вже демонструють високу ефективність.
  • Буданов пояснив, в чому полягає головна проблема російської ППО.

Україна змінила свій підхід до ведення війни

Про це Кирило Буданов розповів газеті Il Foglio.

За словами шефа української розвідки, саме винахідливість, інновації та стратегія дали можливість Україні утримувати лінію фронту та завдавати глибоких ударів по військових і стратегічних цілях на території ворога.

Кілька днів тому Сили оборони успішно уразили Брянський хімічний завод, який виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, та нафтопереробний завод у Дагестані.

Кирило Буданов звернув увагу на те, що українські діпстрайки дійсно ефективні, оскільки дають вражаючі результати.

На це вказують дані про російський експорт вуглеводнів та нафтопродуктів.

Глава ГУР наголошує, що Україна майже виключила Росію із сектору експорту бензину.

Як зазначає Кирило Буданов, російські засоби ППО зосереджені вздовж кордону, на окупованих українських територіях, а також для оборони Москви та Санкт-Петербурга

Коли ви обходите систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні, — пояснив шеф української розвідки.

