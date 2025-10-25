"Історичний крок". Україна отримає 150 нових літаків

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це вдасться зробити завдяки суттєвому посиленню співпраці зі Швецією.
Головні тези:
- Перші літаки Україна отримає вже в 2026 році.
- Президент висловив вдячність Швеції за таку масштабну допомогу.
Зеленський розповів про нові успіхи України
Український лідер офіційно підтвердив, що наразі країна розраховує на 150 таких літаків.
Окрім того, наголошується, що перші з них повинні зʼявитися вже наступного року.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що “Гріпени” для України — це частина наших гарантій безпеки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-