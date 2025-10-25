"Історичний крок". Україна отримає 150 нових літаків
"Історичний крок". Україна отримає 150 нових літаків

Володимир Зеленський
Гріпен
Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це вдасться зробити завдяки суттєвому посиленню співпраці зі Швецією.

Головні тези:

  • Перші літаки Україна отримає вже в 2026 році.
  • Президент висловив вдячність Швеції за таку масштабну допомогу.

Зеленський розповів про нові успіхи України

Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок — домовленість зі Швецією про бойові літаки «Гріпен», і це хороший вибір.

Український лідер офіційно підтвердив, що наразі країна розраховує на 150 таких літаків.

Окрім того, наголошується, що перші з них повинні зʼявитися вже наступного року.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що “Гріпени” для України — це частина наших гарантій безпеки.

Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеціє, дякую! — наголосив український лідер.

