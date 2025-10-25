"Історичний крок". Україна отримає 150 нових літаків

Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеціє, дякую! — наголосив український лідер.