Зеленський уперше показав дрон-перехоплювач OCTOPUS

Глава держави Володимир Зеленський представив новий дрон-перехоплювач OCTOPUS (Восьминіг), який спільними зусиллями створили українські та британські інженери. Офіційна презентація відбулася під час офіційного візиту до Великої Британії

OCTOPUS буде захищати українське небо

Офіс президента України офіційно підтвердив, що що у Британії стартує процес виробництва цих апаратів для тестування на території України.

Якщо усі випробування будуть успішними, то тоді відбудеться масштабування виробництва як у Великій Британії, так і на українських підприємствах.

Фото: скриншот

Наразі Лондон налаштований створювати на своїх потужностях близько 2 тисяч одиниць OCTOPUS щомісяця для постачання до України.

I thank @Keir_Starmer and the people of the United Kingdom for their steadfast support of our country in our fight against Russian aggression.



Today, I discussed with the Prime Minister the development of defense cooperation and ways to increase pressure on Russia.



I presented… pic.twitter.com/L2k2SSOTsQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 24, 2025

Що важливо розуміти, ключове завдання цього перехоплювача — знешкодження російських ударних БПЛА, насамперед Shahed-136/"Герань-2".

За словами розробників, головною перевагою OCTOPUS є його економічна доцільність.

Насамперед йдеться про те, що його вартість становить менше 10% від ціни цілей, які він здатний знищити, що робить його вигідною альтернативою дорогим зенітним ракетам.

Ба більше, вказано, що команда Кіра Стармера розглядає OCTOPUS як потенційну базу для європейської "стіни дронів" — постійної системи повітряної оборони вздовж східного кордону НАТО, яка протидіятиме російським цілям.