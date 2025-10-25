Зеленський уперше показав дрон-перехоплювач OCTOPUS
Офіс Президента України
OCTOPUS буде захищати українське небо
Глава держави Володимир Зеленський представив новий дрон-перехоплювач OCTOPUS (Восьминіг), який спільними зусиллями створили українські та британські інженери. Офіційна презентація відбулася під час офіційного візиту до Великої Британії 

Головні тези:

  • OCTOPUS розроблений для знищення російських ударних БПЛА.
  • Його вартість становить менше 10% від ціни цілей, які він може знешкодити.

Офіс президента України офіційно підтвердив, що що у Британії стартує процес виробництва цих апаратів для тестування на території України.

Якщо усі випробування будуть успішними, то тоді відбудеться масштабування виробництва як у Великій Британії, так і на українських підприємствах.

Наразі Лондон налаштований створювати на своїх потужностях близько 2 тисяч одиниць OCTOPUS щомісяця для постачання до України.

Що важливо розуміти, ключове завдання цього перехоплювача — знешкодження російських ударних БПЛА, насамперед Shahed-136/"Герань-2".

За словами розробників, головною перевагою OCTOPUS є його економічна доцільність.

Насамперед йдеться про те, що його вартість становить менше 10% від ціни цілей, які він здатний знищити, що робить його вигідною альтернативою дорогим зенітним ракетам.

Ба більше, вказано, що команда Кіра Стармера розглядає OCTOPUS як потенційну базу для європейської "стіни дронів" — постійної системи повітряної оборони вздовж східного кордону НАТО, яка протидіятиме російським цілям.

Зеленський закликає світ не ігнорувати російські злочини

