Зеленський розкрив масштаби ракетного терору РФ у 2025 році

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що від початку 2025 року до 25 жовтня країна-агресорка Росія випустила по мирним українським містам та селам близько 770 балістичних ракет і понад 50 "Кинджалів".
Головні тези:
- Росіяни продовжують щоденно вбивати мирних українців.
- Україна не зможе зупинити терор без допомоги союзників.
Зеленський закликає світ не ігнорувати російські злочини
Глава держави звертає увагу союзників на те, що протягом цієї ночі російські загарбники здійснювали повітряний напад десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами.
Найбільше 25 жовтня постраждав саме Київ, де відомо вже про двох загиблих.
Оскільки російські терор постійно посилюється, команда президента вимушена приділяти особливу увагу системам Patriot.
За словами Зеленського, це питання може бути успішно вирішене, якщо союзники реалізують свої обіцянки Києву.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-