Зеленський розкрив масштаби ракетного терору РФ у 2025 році
Україна
Зеленський розкрив масштаби ракетного терору РФ у 2025 році

Володимир Зеленський
Зеленський закликає світ не ігнорувати російські злочини

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що від початку 2025 року до 25 жовтня країна-агресорка Росія випустила по мирним українським містам та селам близько 770 балістичних ракет і понад 50 "Кинджалів".

Головні тези:

  • Росіяни продовжують щоденно вбивати мирних українців.
  • Україна не зможе зупинити терор без допомоги союзників.

Зеленський закликає світ не ігнорувати російські злочини

Глава держави звертає увагу союзників на те, що протягом цієї ночі російські загарбники здійснювали повітряний напад десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами.

Найбільше 25 жовтня постраждав саме Київ, де відомо вже про двох загиблих.

Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей — це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 «кинджалів».

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Оскільки російські терор постійно посилюється, команда президента вимушена приділяти особливу увагу системам Patriot.

За словами Зеленського, це питання може бути успішно вирішене, якщо союзники реалізують свої обіцянки Києву.

Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України, — наголосив глава держави.

Події
Політика
Економіка
