У Росії атакували ключовий об'єкт Південної енергосистеми

25 жовтня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко офіційно підтвердив, що у Волгоградській області Росії була атакована електропідстанція "Балашовська".

У Росії атакували ще одну електропідстанцію

Андрій Коваленко звертає увагу на те, що ця станція забезпечує електрикою військові об'єкти російських загарбників.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про Волгоградський військовий округ та інфраструктуру Міністерства оборони РФ.

На Росії атакована підстанція "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області. Це ключовий об'єкт Південної енергосистеми рф, яка живить Волгоградський військовий округ, об'єкти Міноборони та транспортні енергетичні вузли на напрямку Саратов–Воронеж, — йдеться в заяві глави Центру протидії дезінформації.

Варто також зазначити, що нещодавно країна-агресорка вже втратила ще одну підстанцію такого типу — "Вешкайма".

За словами Олександра Коваленка, це суттєво посилює проблеми з енергопостачанням військових у регіоні.

Також вранці 25 жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по греблі Білгородського водосховища.

Згідно з останніми даними, греблю атакували кілька ракет Himars.