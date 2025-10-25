У Росії атакували ключовий об'єкт Південної енергосистеми
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії атакували ключовий об'єкт Південної енергосистеми

Центр протидії дезінформації
У Росії атакували ще одну електропідстанцію

25 жовтня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко офіційно підтвердив, що у Волгоградській області Росії була атакована електропідстанція "Балашовська".

Головні тези:

  • Ця підстанція живить Волгоградський військовий округ та об'єкти Міністерства оборони.
  • Раніше також росіяни втратили таку ж підстанцію «Вешкайма».

У Росії атакували ще одну електропідстанцію

Андрій Коваленко звертає увагу на те, що ця станція забезпечує електрикою військові об'єкти російських загарбників.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про Волгоградський військовий округ та інфраструктуру Міністерства оборони РФ.

На Росії атакована підстанція "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області. Це ключовий об'єкт Південної енергосистеми рф, яка живить Волгоградський військовий округ, об'єкти Міноборони та транспортні енергетичні вузли на напрямку Саратов–Воронеж, — йдеться в заяві глави Центру протидії дезінформації.

Варто також зазначити, що нещодавно країна-агресорка вже втратила ще одну підстанцію такого типу — "Вешкайма".

За словами Олександра Коваленка, це суттєво посилює проблеми з енергопостачанням військових у регіоні.

Також вранці 25 жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по греблі Білгородського водосховища.

Згідно з останніми даними, греблю атакували кілька ракет Himars.

Внаслідок атаки пошкоджено кілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів та гребінь греблі. При цьому сама дамба не зруйнована.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Великий крок президента Зеленського". У Путіна заговорили про швидке завершення війни
Дмитрієв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
КМВА
ДСНС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Прем'єрка Данії розкрила стратегію Путіна та заявила про її провал
Фредеріксен пояснила логіку Путіна під час війни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?