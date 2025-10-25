У Росії атакували ключовий об'єкт Південної енергосистеми

25 жовтня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко офіційно підтвердив, що у Волгоградській області Росії була атакована електропідстанція "Балашовська".
Головні тези:
- Ця підстанція живить Волгоградський військовий округ та об'єкти Міністерства оборони.
- Раніше також росіяни втратили таку ж підстанцію «Вешкайма».
У Росії атакували ще одну електропідстанцію
Андрій Коваленко звертає увагу на те, що ця станція забезпечує електрикою військові об'єкти російських загарбників.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про Волгоградський військовий округ та інфраструктуру Міністерства оборони РФ.
Варто також зазначити, що нещодавно країна-агресорка вже втратила ще одну підстанцію такого типу — "Вешкайма".
За словами Олександра Коваленка, це суттєво посилює проблеми з енергопостачанням військових у регіоні.
Також вранці 25 жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по греблі Білгородського водосховища.
Згідно з останніми даними, греблю атакували кілька ракет Himars.
