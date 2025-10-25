В России атаковали ключевой объект Южной энергосистемы

25 октября глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко официально подтвердил, что в Волгоградской области России была атакована электроподстанция "Балашовская".
Главные тезисы
- Эта подстанция питает Волгоградский военный округ и Министерство обороны.
- Ранее также россияне потеряли такую же подстанцию "Вешкайма".
В России атаковали еще одну электроподстанцию
Андрей Коваленко обращает внимание на то, что эта станция снабжает электричеством военные объекты российских захватчиков.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет о Волгоградском военном округе и инфраструктуре Министерства обороны РФ.
Стоит отметить, что недавно страна-агрессорка уже потеряла одну подстанцию такого типа — "Вешкайма".
По словам Александра Коваленко, это существенно усугубляет проблемы с энергоснабжением военных в регионе.
Также утром 25 октября стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по плотине Белгородского водохранилища.
Согласно последним данным, дамбу атаковали несколько ракет Himars.
