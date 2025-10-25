В России атаковали ключевой объект Южной энергосистемы
В России атаковали еще одну электроподстанцию
25 октября глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко официально подтвердил, что в Волгоградской области России была атакована электроподстанция "Балашовская".

  • Эта подстанция питает Волгоградский военный округ и Министерство обороны.
  • Ранее также россияне потеряли такую же подстанцию "Вешкайма".

В России атаковали еще одну электроподстанцию

Андрей Коваленко обращает внимание на то, что эта станция снабжает электричеством военные объекты российских захватчиков.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о Волгоградском военном округе и инфраструктуре Министерства обороны РФ.

В России атакована подстанция "Балашовская" 500 кВ в Волгоградской области. Это ключевой объект Южной энергосистемы России, которая питает Волгоградский военный округ, объекты Минобороны и транспортные энергетические узлы в направлении Саратов-Воронеж, — сказано в заявлении главы Центра противодействия дезинформации.

Стоит отметить, что недавно страна-агрессорка уже потеряла одну подстанцию такого типа — "Вешкайма".

По словам Александра Коваленко, это существенно усугубляет проблемы с энергоснабжением военных в регионе.

Также утром 25 октября стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по плотине Белгородского водохранилища.

Согласно последним данным, дамбу атаковали несколько ракет Himars.

В результате атаки повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень плотины. При этом сама дамба не разрушена.

