В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

По состоянию на 11.07 известно уже о двух жертвах российской массированной атаки на столицу Украины, которая состоялась ночью 25 октября. Один из пострадавших скончался в больнице.
Главные тезисы
- На этот раз враг нанес комбинированный удар по Киеву.
- ГСЧС показала последствия новой вражеской атаки по столице.
Россияне убили еще двух киевлян
Об еще одной жертве российского террора сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:
Также известно, что в результате массированного вражеского обстрела травмированы 10 человек.
По состоянию на 10.20 спасатели Киева продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела.
К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована и авиация ГСЧС Украины.
Этой ночью российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами.
В течение ночи 24-25 октября российские оккупанты совершали атаку девятью баллистическими ракетами Искандер-М, 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить 54 вражеских цели.
