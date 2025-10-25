В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ
В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

Россияне убили еще двух киевлян
По состоянию на 11.07 известно уже о двух жертвах российской массированной атаки на столицу Украины, которая состоялась ночью 25 октября. Один из пострадавших скончался в больнице.

Главные тезисы

  • На этот раз враг нанес комбинированный удар по Киеву.
  • ГСЧС показала последствия новой вражеской атаки по столице.

Россияне убили еще двух киевлян

Об еще одной жертве российского террора сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:

Один из пострадавших в результате атаки умер в больнице. Своей атакой россия этой ночью убила двух киевлян.

Также известно, что в результате массированного вражеского обстрела травмированы 10 человек.

По состоянию на 10.20 спасатели Киева продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела.

К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована и авиация ГСЧС Украины.

Этой ночью российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами.

В результате обстрела произошло попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

В течение ночи 24-25 октября российские оккупанты совершали атаку девятью баллистическими ракетами Искандер-М, 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить 54 вражеских цели.

