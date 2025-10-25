"Большой шаг президента Зеленского". У Путина заговорили о скором завершении войны
"Большой шаг президента Зеленского". У Путина заговорили о скором завершении войны

Источник:  Reuters

Специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев начал утверждать, что страна-агрессорка Россия, США и Украина "близки к дипломатическому решению", которое завершит российско-украинскую войну. Кроме того, он неожиданно одобрил позицию украинского лидера Владимира Зеленского.

  • Представитель диктатора неожиданно признал Зеленского президентом Украины.
  • Он также добавил, что встреча Трампа и Путина может состояться чуть позже.

Кремль устраивает новая позиция Зеленского

На фоне визита в США для встреч с американскими чиновниками Дмитриев выступил с рядом громких и неожиданных заявлений.

По его словам, переговоры между американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным якобы не были отменены, как утверждал президент США, и что они, вероятно, состоятся чуть позже.

Более того, Кирилл Дмитриев заверил, что Москва, Киев и Вашингтон "близки к дипломатическому решению", которое положит конец российско-украинской войне.

Я считаю, что Россия, США и Украина действительно достаточно близки к дипломатическому решению, — заявил он.

Кроме того, неожиданно он назвал "большим шагом" заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что переговоры могут касаться линии фронта.

Это большой шаг Президента Зеленского — признать, что речь идет о линиях фронта. Его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти, поэтому я думаю, что мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое можно выработать, — сказал Дмитриев.

Что интересно, сам Путин цинично не признает Зеленского президентом Украины, а его посланник, похоже, другого мнения.

