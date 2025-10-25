Стармер обещает быстро передать Украине 5 тысяч ракет ПВО

Британский лидер Кир Стармер официально подтвердил, что его страна ускорит свою программу по изготовлению более 5 тысяч ракет. Именно они позволят существенно усилить противовоздушную оборону Украины на фоне зимы.

Украина получит тысячи ракет ПВО от Великобритании

О своем решении британский лидер объявил после встречи "Коалиции решительных" в Лондоне.

Стармер подчеркнул, что Британия настроена укрепить ПВО Украины, чтобы защитить ее мирных жителей и энергетическую инфраструктуру.

Сегодня я объявляю о том, что мы ускоряем нашу программу, чтобы предоставить Украине более 5 тысяч ракет Lightweight Multirole Missile. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Что важно понимать, эта программа создала сотни рабочих мест в Белфасте.

Люди активно работают над изготовлением дополнительных 140 ракет, чтобы поддержать Украину на фоне усиления российского террора.

По словам Стармера, следующие два месяца "Коалиция решительных" готова принимать важные решения в целях сдерживания страны-агрессорки РФ.

В первую очередь речь идет об устранении российских нефти и газа с мирового рынка.

Лидер Британии обращает внимание на то, что команда президента США Дональда Трампа "действовала решительно" со своими санкциями и призвал других союзников страны брать с нее пример.