Стармер обещает быстро передать Украине 5 тысяч ракет ПВО
Стармер обещает быстро передать Украине 5 тысяч ракет ПВО

Украина получит тысячи ракет ПВО от Великобритании
Британский лидер Кир Стармер официально подтвердил, что его страна ускорит свою программу по изготовлению более 5 тысяч ракет. Именно они позволят существенно усилить противовоздушную оборону Украины на фоне зимы.

Главные тезисы

  • В этот раз речь идет о ракетах Lightweight Multirole Missile.
  • Стармер также призвал к дальнейшему предоставлению Украине оружия большой дальности.

Украина получит тысячи ракет ПВО от Великобритании

О своем решении британский лидер объявил после встречи "Коалиции решительных" в Лондоне.

Стармер подчеркнул, что Британия настроена укрепить ПВО Украины, чтобы защитить ее мирных жителей и энергетическую инфраструктуру.

Сегодня я объявляю о том, что мы ускоряем нашу программу, чтобы предоставить Украине более 5 тысяч ракет Lightweight Multirole Missile.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Что важно понимать, эта программа создала сотни рабочих мест в Белфасте.

Люди активно работают над изготовлением дополнительных 140 ракет, чтобы поддержать Украину на фоне усиления российского террора.

По словам Стармера, следующие два месяца "Коалиция решительных" готова принимать важные решения в целях сдерживания страны-агрессорки РФ.

В первую очередь речь идет об устранении российских нефти и газа с мирового рынка.

Лидер Британии обращает внимание на то, что команда президента США Дональда Трампа "действовала решительно" со своими санкциями и призвал других союзников страны брать с нее пример.

Кроме того, Стармер питает надежду на прогресс в отношении суверенных активов России и разблокирования миллиардов, которые помогут финансировать оборону Украины.

Новая атака России на Киев — погиб человек, 10 пострадали
ДСНС Украины
Атака РФ на Киев 25 октября - что известно
ПВО обезвредила 54 цели во время комбинированного удара РФ
Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО 24-25 октября
Россияне убили 2 человека и ранили еще 7 на Днепропетровщине
Последствия российского террора в Днепропетровской области

