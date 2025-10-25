Стармер обещает быстро передать Украине 5 тысяч ракет ПВО

Британский лидер Кир Стармер официально подтвердил, что его страна ускорит свою программу по изготовлению более 5 тысяч ракет. Именно они позволят существенно усилить противовоздушную оборону Украины на фоне зимы.
Главные тезисы
- В этот раз речь идет о ракетах Lightweight Multirole Missile.
- Стармер также призвал к дальнейшему предоставлению Украине оружия большой дальности.
Украина получит тысячи ракет ПВО от Великобритании
О своем решении британский лидер объявил после встречи "Коалиции решительных" в Лондоне.
Стармер подчеркнул, что Британия настроена укрепить ПВО Украины, чтобы защитить ее мирных жителей и энергетическую инфраструктуру.
Что важно понимать, эта программа создала сотни рабочих мест в Белфасте.
Люди активно работают над изготовлением дополнительных 140 ракет, чтобы поддержать Украину на фоне усиления российского террора.
По словам Стармера, следующие два месяца "Коалиция решительных" готова принимать важные решения в целях сдерживания страны-агрессорки РФ.
В первую очередь речь идет об устранении российских нефти и газа с мирового рынка.
Лидер Британии обращает внимание на то, что команда президента США Дональда Трампа "действовала решительно" со своими санкциями и призвал других союзников страны брать с нее пример.
Кроме того, Стармер питает надежду на прогресс в отношении суверенных активов России и разблокирования миллиардов, которые помогут финансировать оборону Украины.
