ПВО обезвредила 54 цели во время комбинированного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 54 цели во время комбинированного удара РФ

Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО 24-25 октября
Read in English
Читати українською

В течение ночи 24-25 октября российские оккупанты совершали атаку девятью баллистическими ракетами Искандер-М, 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Произошло попадание 5 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА на 11 локациях.
  • Атаки врага еще не закончились, не игнорируйте воздушную тревогу.

Как отработала ПВО 24-25 октября

В этот раз ракеты летели из Ростовской и Курской областей, а дроны по направлениям: Курск, Орел — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 40 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Итого — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Это сигнал". Германия активно готовится к войне с Россией
Германия трезво оценивает угрозу со стороны РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила новый козырь в войне против РФ — враг паникует
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая атака России на Киев — погиб человек, 10 пострадали
ДСНС Украины
Атака РФ на Киев 25 октября - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?