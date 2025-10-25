ПВО обезвредила 54 цели во время комбинированного удара РФ

В течение ночи 24-25 октября российские оккупанты совершали атаку девятью баллистическими ракетами Искандер-М, 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Как отработала ПВО 24-25 октября

В этот раз ракеты летели из Ростовской и Курской областей, а дроны по направлениям: Курск, Орел — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 40 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.