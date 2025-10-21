Украина получила новый козырь в войне против РФ — враг паникует

Война дронов между Украиной и Россией выходит на новый уровень, ведь воины ВСУ начали использовать дроны-приманки для еще большего истощения российского ПВО и поражения важных целей на враждебной территории. Пока Кремль не знает, как с этим бороться, что дает Киеву значительное преимущество.
Дроны-приманки — почему они настолько важны
Никого уже не удивишь российскими дронами-приманками типа “Гербера”, ведь страна-агрессорка их использует длительное время.
Однако для Украины это новый этап в осуществлении атак, и сейчас он достаточно успешен.
Согласно открытым данным, в 2025 году намерены выпустить 30 тысяч дронов дальнего действия.
Что важно понимать, они будут дополнены неизвестным количеством приманок.
Кремлевские военкоры не скрывают своей обеспокоенности и паники — именно они впервые опубликовали в сети фото украинского дрона-приманки.
Еще в прошлом году стало известно, что украинская компания Slobidka Aerocompany создала недорогую приманку с корпусом изготовленным из пластиковых труб и деревянного каркаса, обернутого металлической фольгой для увеличения ее радиолокационной заметности.
