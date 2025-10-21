Рада поддержала выделение еще 325 млрд грн на оборону Украины

21 октября официально стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала сразу за основу и в целом за выделение дополнительных 325 млрд. грн. на оборону страны.
Главные тезисы
- Решение о выделении средств было принято во избежание задержек в выплате заработной платы военнослужащим.
- Уже известно, сколько денег и куда именно направит парламент.
Что известно о решении Рады
Важными деталями поделился народный депутат Ярослав Железняк.
Он обращает внимание на то, что "за" проголосовали 297 народных избранников.
Согласно имеющимся данным, средства будут распределены следующим образом:
210,9 млрд грн — ВСУ;
99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;
8,1 млрд грн — НГУ;
4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;
1,3 млрд грн — СБУ;
918 млн грн — ДССТ;
83 млн грн — ГНСУ;
28,8 млн грн — ГУР МО;
8 млн грн — для СВР.
