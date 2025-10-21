Рада поддержала выделение еще 325 млрд грн на оборону Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Рада поддержала выделение еще 325 млрд грн на оборону Украины

Что известно о решении Рады
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

21 октября официально стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала сразу за основу и в целом за выделение дополнительных 325 млрд. грн. на оборону страны.

Главные тезисы

  • Решение о выделении средств было принято во избежание задержек в выплате заработной платы военнослужащим.
  • Уже известно, сколько денег и куда именно направит парламент.

Что известно о решении Рады

Важными деталями поделился народный депутат Ярослав Железняк.

Он обращает внимание на то, что "за" проголосовали 297 народных избранников.

Правительство активно пушило на этой неделе, чтобы избежать задержек зарплат военных. Даже поддержали поручение председателю Верховной Рады безотлагательно подписать законопроект и отправить на подпись президента, — подчеркнул Железняк.

Согласно имеющимся данным, средства будут распределены следующим образом:

  • 210,9 млрд грн — ВСУ;

  • 99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;

  • 8,1 млрд грн — НГУ;

  • 4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;

  • 1,3 млрд грн — СБУ;

  • 918 млн грн — ДССТ;

  • 83 млн грн — ГНСУ;

  • 28,8 млн грн — ГУР МО;

  • 8 млн грн — для СВР.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Татьяна Бережная стала новым министером культуры Украины
Верховная Рада Украины
Татьяна Бережная официально присоединилась к команде Кабмина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал единственный способ всадить Путина за стол переговоров
Владимир Зеленский
"Томагавки" действительно могут повлиять на Путина
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бельгия больше не блокирует масштабный "репарационный займ" для Украины
ЕС близок к согласованию "репарационного займа"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?