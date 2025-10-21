Рада підтримала виділення ще 325 млрд грн на оборону України
Рада підтримала виділення ще 325 млрд грн на оборону України

21 жовтня офіційно стало відомо, що Верховна Рада України проголосувала одразу за основу і в цілому за виділення додаткових 325 млрд грн на оборону країни.

Головні тези:

  • Рішення про виділення коштів було ухвалено для уникнення затримок у виплаті заробітної плати військовослужбовцям.
  • Уже відомо скільки грошей та куди саме направить парламент.

Важливими деталями поділився народний депутат Ярослав Железняк.

Він звертає увагу на те, що "за" проголосували 297 народних обранців.

Уряд активно пушив на цьому тижні, щоб уникнути затримок зарплат військових. Навіть підтримали доручення Голові Верховної Ради невідкладно підписати законопроект та відправити на підпис президента, — наголосив Железняк.

Згідно з наявними даними, кошти будуть розподілені наступним чином:

  • 210,9 млрд грн — ЗСУ;

  • 99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;

  • 8,1 млрд грн — НГУ;

  • 4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;

  • 1,3 млрд грн — СБУ;

  • 918 млн грн — ДССТ;

  • 83 млн грн — ДПСУ;

  • 28,8 млн грн — ГУР МО;

  • 8 млн грн — для СЗР.

