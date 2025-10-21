Зеленський назвав єдиний спосіб всадити Путіна за стіл переговорів

На переконання глави держави Володимира Зеленського, саме можливість надання Україні американських далекобійних ракет “Томагавк” може схилити російського диктатора Володимира Путіна до реальної дипломатії.

“Томагавки” дійсно можуть вплинути на Путіна

Глава держави звернув увагу міжнародної спільноти на те, що в кількох регіонах України досі продовжуються ремонтні роботи після ударів росіян.

За словами Зеленського, у кожній області роблять все можливе, щоб відновити енергопостачання.

На тлі останніх подій лідер країни закликав дипломатів та політиків докласти максимуму зусиль, щоб всадити Путіна за стіл переговорів.

Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу "Томагавків", одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог. Володимир Зеленський Президент України

Він також наголосив, що російська тактика залишається незмінною — це вбивства невинних цивільних і терор холодом.

Світ не має права ігнорувати той факт, що напередодні зими країна-агресорка фактично щодня завдає удари по українських об'єктах інфраструктури, по енергетиці.