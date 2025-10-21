Зеленский назвал единственный способ всадить Путина за стол переговоров
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал единственный способ всадить Путина за стол переговоров

Владимир Зеленский
"Томагавки" действительно могут повлиять на Путина
Read in English
Читати українською

По мнению главы государства Владимира Зеленского, именно возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк" может склонить российского диктатора Владимира Путина к реальной дипломатии.

Главные тезисы

  • Зеленский призвал мир остановить российский террор, пока не стало слишком поздно.
  • Однако это невозможно сделать без усиления давления на режим Путина.

"Томагавки" действительно могут повлиять на Путина

Глава государства обратил внимание международного сообщества на то, что в ряде регионов Украины до сих пор продолжаются ремонтные работы после ударов россиян.

По словам Зеленского, в каждой области делают все возможное, чтобы возобновить энергоснабжение.

На фоне последних событий лидер страны призвал дипломатов и политиков приложить максимум усилий, чтобы всадить Путина за стол переговоров.

Только несколько недель назад Путин почувствовал истинное давление и угрозу "Томагавков", сразу проявил готовность вернуться в дипломатию. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также подчеркнул, что российская тактика остается неизменной — это убийства невинных гражданских и террор холодом.

Мир не имеет права игнорировать тот факт, что в преддверии зимы страна-агрессорка фактически ежедневно наносит удары по украинским объектам инфраструктуры, по энергетике.

Только давление на Россию может это исправить и остановить. Лишь достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру, — убежден Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Готов к соглашению". Ходорковский предупредил о плане Путина
Ходорковский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Вызывает отвращение". Сикорский публично пристыдил команду Орбана
Сикорский намекнул на возможный арест Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины
Правительство Великобритании
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?