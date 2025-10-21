Зеленский назвал единственный способ всадить Путина за стол переговоров

По мнению главы государства Владимира Зеленского, именно возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк" может склонить российского диктатора Владимира Путина к реальной дипломатии.
Главные тезисы
- Зеленский призвал мир остановить российский террор, пока не стало слишком поздно.
- Однако это невозможно сделать без усиления давления на режим Путина.
"Томагавки" действительно могут повлиять на Путина
Глава государства обратил внимание международного сообщества на то, что в ряде регионов Украины до сих пор продолжаются ремонтные работы после ударов россиян.
По словам Зеленского, в каждой области делают все возможное, чтобы возобновить энергоснабжение.
На фоне последних событий лидер страны призвал дипломатов и политиков приложить максимум усилий, чтобы всадить Путина за стол переговоров.
Он также подчеркнул, что российская тактика остается неизменной — это убийства невинных гражданских и террор холодом.
Мир не имеет права игнорировать тот факт, что в преддверии зимы страна-агрессорка фактически ежедневно наносит удары по украинским объектам инфраструктуры, по энергетике.
