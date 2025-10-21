Бельгія більше не блокує масштабну "репараційну позику" для України
Бельгія більше не блокує масштабну "репараційну позику" для України

прапор Бельгії
Джерело:  Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico, Бельгія врешті згодилася не блокувати ініціативу Євросоюзу щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів. Де-факто це означає, що офіційний Брюссель зможе перейти до реальних дій у межах її реалізації.

Головні тези:

  • Фінансовий репозиторій Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, розташований у Бельгії. 
  • Єврокомісія має намір розробити план реалізації “репараційної позики”.

ЄС близький до погодження "репараційної позики"

За словами анонімних джерел, наразі офіційний Брюссель планує звернутися до Єврокомісії та закликати розробляти відповідну пропозицію, що буде базою для майбутнього рішення.

Редакція Politico отримала у своє розпорядження проєкт підсумкового комюніке зустрічі Євроради, що повинна пройти 24 жовтня.

Що важливо розуміти, вказаний документ неформально погодили посли ЄС на етапі підготовки зустрічі.

У тексті міститься заклик до Єврокомісії внести пропозицію щодо репараційної позики, яка буде "підкріплена належною європейською солідарністю та розподілом ризиків".

Один з інсайдерів звернув увагу на те, що де-факто йдеться про політичне "зелене світло" для Єврокомісії.

На переконання останньої, вона здатна створити юридично надійний план реалізації ідеї з "репараційною позикою".

У ЄК вважають вкрай малоймовірним те, що колись у майбутньому у разі відмови Росії платити репарації Україні, суд ухвалить рішення, що ЄС має повернути Москві гроші, задіяні для позики.

