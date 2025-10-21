Бельгія більше не блокує масштабну "репараційну позику" для України

Як вдалося дізнатися виданню Politico, Бельгія врешті згодилася не блокувати ініціативу Євросоюзу щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів. Де-факто це означає, що офіційний Брюссель зможе перейти до реальних дій у межах її реалізації.

ЄС близький до погодження "репараційної позики"

За словами анонімних джерел, наразі офіційний Брюссель планує звернутися до Єврокомісії та закликати розробляти відповідну пропозицію, що буде базою для майбутнього рішення.

Редакція Politico отримала у своє розпорядження проєкт підсумкового комюніке зустрічі Євроради, що повинна пройти 24 жовтня.

Що важливо розуміти, вказаний документ неформально погодили посли ЄС на етапі підготовки зустрічі.

У тексті міститься заклик до Єврокомісії внести пропозицію щодо репараційної позики, яка буде "підкріплена належною європейською солідарністю та розподілом ризиків".

Один з інсайдерів звернув увагу на те, що де-факто йдеться про політичне "зелене світло" для Єврокомісії.

На переконання останньої, вона здатна створити юридично надійний план реалізації ідеї з "репараційною позикою".