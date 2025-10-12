Євросоюз запроваджує нову систему в’їзду

ДПСУ звертає увагу на те, що 12 жовтня на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали запускати нову цифрову систему в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).
Головні тези:
- Європейська Комісія оголосила про поетапний запуск EES з 12 жовтня 2025 року.
- ЄС буде поступово вводити систему в експлуатацію протягом шестимісячного періоду.
Нова система в’їзду в ЄС — що важливо знати
Як зазначає Державна прикордонна служба України, функціонування системи EES стосується усіх громадян третіх країн, зокрема й України, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.
Що важливо розуміти, йдеться про короткострокове перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).
ДПСУ звертає увагу на те, що під час першого в’їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, особа проходитиме розширену реєстрацію. Йдеться про збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців.
Варто зазначити, що під час наступних перетинів кордону процес буде спрощено та прискорено.
Головна мета системи EES — прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидія незаконній міграції тощо.
