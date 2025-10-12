Євросоюз запроваджує нову систему в’їзду
Категорія
Світ
Дата публікації

Євросоюз запроваджує нову систему в’їзду

ДПСУ
Нова система в’їзду в ЄС - що важливо знати
Read in English

ДПСУ звертає увагу на те, що 12 жовтня на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали запускати нову цифрову систему в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).

Головні тези:

  • Європейська Комісія оголосила про поетапний запуск EES з 12 жовтня 2025 року.
  • ЄС буде поступово вводити систему в експлуатацію протягом шестимісячного періоду.

Нова система в’їзду в ЄС — що важливо знати

Як зазначає Державна прикордонна служба України, функціонування системи EES стосується усіх громадян третіх країн, зокрема й України, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.

Що важливо розуміти, йдеться про короткострокове перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

ДПСУ звертає увагу на те, що під час першого в’їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, особа проходитиме розширену реєстрацію. Йдеться про збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців.

Варто зазначити, що під час наступних перетинів кордону процес буде спрощено та прискорено.

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду/виїзду.Очікується, що прикордонні відомства країн-учасниць ЄС будуть поступово вводити систему в експлуатацію протягом шестимісячного перехідного періоду.

Головна мета системи EES — прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидія незаконній міграції тощо.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС домовився про нову торговельну угоду з Україною
Про що домовилися Україна та ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України до ЄС — чому Угорщина заважає процесу
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан цинічно збирає підписи в Угорщині "проти військових планів ЄС"
Orban Victor
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?