ЄС домовився про нову торговельну угоду з Україною

Як вдалося дізнатися журналістам, посли країн-членів Євросоюзу схвалили нову редакцію тексту угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) між ЄС та Україною. Що важливо розуміти, його головна мета — замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.
Головні тези:
- Кілька членів ЄС стверджують, що нова торговельна угода з Україною може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.
- Так, своє невдоволення озвучили Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія.
Про що домовилися Україна та ЄС
Згідно з даними ЗМІ, процес фінального ухвалення угоди повинен відбутися вже 13 жовтня.
Як стверджує інсайдер, після ухвалення офіційним Брюсселем угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною перейде на інший етап.
Вона повинна бути затверджена у межах комітету асоціації між ЄС та Україною у торговельній конфігурації, створеному відповідно до Угоди про асоціацію (між Україною та ЄС. — ред.), після того як Україна також затвердить свою позицію.
Анонімні джерела запевняють, шо після усіх згаданих процедур нові правила торгівлі між Україною та ЄС набудуть чинності.
