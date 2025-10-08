ЄС домовився про нову торговельну угоду з Україною
ЄС домовився про нову торговельну угоду з Україною

Про що домовилися Україна та ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам, посли країн-членів Євросоюзу схвалили нову редакцію тексту угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) між ЄС та Україною. Що важливо розуміти, його головна мета — замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Головні тези:

  • Кілька членів ЄС стверджують, що нова торговельна угода з Україною може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.
  • Так, своє невдоволення озвучили Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія.

Згідно з даними ЗМІ, процес фінального ухвалення угоди повинен відбутися вже 13 жовтня.

Coreper (Комітет постійних представників ЄС — ред.) сьогодні схвалив це рішення, і я можу підтвердити, що акт буде ухвалено в понеділок Радою ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, — заявило журналістам одне з анонімних джерел.

Як стверджує інсайдер, після ухвалення офіційним Брюсселем угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною перейде на інший етап.

Вона повинна бути затверджена у межах комітету асоціації між ЄС та Україною у торговельній конфігурації, створеному відповідно до Угоди про асоціацію (між Україною та ЄС. — ред.), після того як Україна також затвердить свою позицію.

Анонімні джерела запевняють, шо після усіх згаданих процедур нові правила торгівлі між Україною та ЄС набудуть чинності.

