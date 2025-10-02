Орбан цинічно звинуватив Євросоюз у бажанні війни через допомогу Україні

За словами Орбана, саміт лідерів ЄС у Копенгагені нібито доводить, що найближчими місяцями йтиметься про загрозу війни.
Головні тези:
- Віктор Орбан цинічно звинуватив Євросоюз у намаганні спровокувати війну через фінансову допомогу Україні.
- Заява політика про підвищення загрози війни після саміту лідерів ЄС в Копенгагені викликає обурення і розгортає скандальні обговорення.
- Віктор Орбан спростовує пропозиції щодо прискореного вступу України до Євросоюзу, назвавши їх провокативними.
Орбан знову звинувачує ЄС у мілітаризації
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саміт лідерів Європейського Союзу в Копенгагені нібито може підвищити загрозу початку нової війни.
Орбан зазначив, що лідери країн Євросоюзу обговорюють фінансову допомогу Україні, а також прискорений вступ країни до блоку за допомогою "всіляких юридичних хитрощів". За його словами, це відверто провоєнні пропозиції.
Brussels has chosen a strategy of wearing Russia down through endless war. This means pouring billions into Ukraine, sacrificing Europe’s economy, and sending hundreds of thousands to die at the front.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025
❌ Hungary rejects this. Europe must negotiate for peace, not pursue endless… pic.twitter.com/iA5LmpuDLI
Орбан додав, що цей саміт нібито доводить, що "найближчими місяцями йтиметься про загрозу війни". Він закликав угорців і союзників підтримати його позицію.
