Орбан цинічно звинуватив Євросоюз у бажанні війни через допомогу Україні

За словами Орбана, саміт лідерів ЄС у Копенгагені нібито доводить, що найближчими місяцями йтиметься про загрозу війни.

Орбан знову звинувачує ЄС у мілітаризації

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саміт лідерів Європейського Союзу в Копенгагені нібито може підвищити загрозу початку нової війни.

Орбан зазначив, що лідери країн Євросоюзу обговорюють фінансову допомогу Україні, а також прискорений вступ країни до блоку за допомогою "всіляких юридичних хитрощів". За його словами, це відверто провоєнні пропозиції.

Вони (лідери країн ЄС - ред.) хочуть фінансувати постачання зброї. Усі ці пропозиції ясно показують, що брюссельці хочуть війни. Поширити

Brussels has chosen a strategy of wearing Russia down through endless war. This means pouring billions into Ukraine, sacrificing Europe’s economy, and sending hundreds of thousands to die at the front.



❌ Hungary rejects this. Europe must negotiate for peace, not pursue endless… pic.twitter.com/iA5LmpuDLI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

Орбан додав, що цей саміт нібито доводить, що "найближчими місяцями йтиметься про загрозу війни". Він закликав угорців і союзників підтримати його позицію.