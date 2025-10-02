Орбан цинічно звинуватив Євросоюз у бажанні війни через допомогу Україні
Орбан цинічно звинуватив Євросоюз у бажанні війни через допомогу Україні

За словами Орбана, саміт лідерів ЄС у Копенгагені нібито доводить, що найближчими місяцями йтиметься про загрозу війни.

Головні тези:

  • Віктор Орбан цинічно звинуватив Євросоюз у намаганні спровокувати війну через фінансову допомогу Україні.
  • Заява політика про підвищення загрози війни після саміту лідерів ЄС в Копенгагені викликає обурення і розгортає скандальні обговорення.
  • Віктор Орбан спростовує пропозиції щодо прискореного вступу України до Євросоюзу, назвавши їх провокативними.

Орбан знову звинувачує ЄС у мілітаризації

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саміт лідерів Європейського Союзу в Копенгагені нібито може підвищити загрозу початку нової війни.

Орбан зазначив, що лідери країн Євросоюзу обговорюють фінансову допомогу Україні, а також прискорений вступ країни до блоку за допомогою "всіляких юридичних хитрощів". За його словами, це відверто провоєнні пропозиції.

Вони (лідери країн ЄС - ред.) хочуть фінансувати постачання зброї. Усі ці пропозиції ясно показують, що брюссельці хочуть війни.

Орбан додав, що цей саміт нібито доводить, що "найближчими місяцями йтиметься про загрозу війни". Він закликав угорців і союзників підтримати його позицію.

