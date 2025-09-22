У Будапешті відбувся багатотисячний мітинг проти "кампанії ненависті" Орбана

Десятки тисяч людей вийшли 21 вересня на мітинг у Будапешті, протестуючи проти політики прем'єр-міністра країни Віктора Орбана і розв’язаної ним «кампанії ненависті».

Угорці протестували проти політики Орбана

За даними організаторів, недільний мітинг зібрав близько 50 тис людей на площі Героїв у Будапешті. Влада ще не надала оцінку кількості учасників.

Над натовпом літала повітряна куля у вигляді зебри, яка стала символом розкішного способу життя правлячої еліти після того, як ці смугасті тварини були сфотографовані поблизу заміської садиби родини Орбана.

Протестувальники звинувачували Орбана в тому, що він витрачає гроші платників податків на кампанії, спрямовані на введення виборців в оману та розпалювання ворожнечі, намагаючись отримати від цього політичну вигоду.

Зазначається, що з моменту повернення до влади в 2010 році Орбан проводить масштабні інформаційні кампанії, які коштують мільйони євро з грошей платників податків. Критики стверджують, що ці атаки часто спрямовані проти політичних опонентів та посилюють заяви Орбана, такі як протести проти прагнення України вступити до ЄС.

Однак уряд наполягає, що його «інформаційні кампанії» ґрунтуються на фактах і необхідні для підвищення обізнаності громадськості про важливі питання.

Мітинг у Будапешті

Організатор протесту, незалежна театральна компанія Loupe, відома постановками п'єс, що досліджують соціальні проблеми, закликає провести референдум щодо заборони державної реклами, яка «може вводити в оману, відволікати, підбурювати або провокувати ненависть».