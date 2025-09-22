У Будапешті відбувся багатотисячний мітинг проти "кампанії ненависті" Орбана
У Будапешті відбувся багатотисячний мітинг проти "кампанії ненависті" Орбана

Будапешт
Джерело:  AFP

Десятки тисяч людей вийшли 21 вересня на мітинг у Будапешті, протестуючи проти політики прем'єр-міністра країни Віктора Орбана і розв’язаної ним «кампанії ненависті».

Головні тези:

  • Десятки тисяч людей вийшли на мітинг у Будапешті проти політики Віктора Орбана і його «кампанії ненависті».
  • Протестувальники звинувачували Орбана у витрачанні грошей платників податків на кампанії, спрямовані на введення виборців в оману та розпалювання ворожнечі.
  • Організатори закликали до референдуму щодо заборони державної реклами, яка може провокувати ненависть та вводити громадськість в оману.

Угорці протестували проти політики Орбана

За даними організаторів, недільний мітинг зібрав близько 50 тис людей на площі Героїв у Будапешті. Влада ще не надала оцінку кількості учасників.

Над натовпом літала повітряна куля у вигляді зебри, яка стала символом розкішного способу життя правлячої еліти після того, як ці смугасті тварини були сфотографовані поблизу заміської садиби родини Орбана.

Протестувальники звинувачували Орбана в тому, що він витрачає гроші платників податків на кампанії, спрямовані на введення виборців в оману та розпалювання ворожнечі, намагаючись отримати від цього політичну вигоду.

Зазначається, що з моменту повернення до влади в 2010 році Орбан проводить масштабні інформаційні кампанії, які коштують мільйони євро з грошей платників податків. Критики стверджують, що ці атаки часто спрямовані проти політичних опонентів та посилюють заяви Орбана, такі як протести проти прагнення України вступити до ЄС.

Однак уряд наполягає, що його «інформаційні кампанії» ґрунтуються на фактах і необхідні для підвищення обізнаності громадськості про важливі питання.

Мітинг у Будапешті

Організатор протесту, незалежна театральна компанія Loupe, відома постановками п'єс, що досліджують соціальні проблеми, закликає провести референдум щодо заборони державної реклами, яка «може вводити в оману, відволікати, підбурювати або провокувати ненависть».

