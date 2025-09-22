В Будапеште прошел многотысячный митинг против "кампании ненависти" Орбана

Десятки тысяч человек вышли 21 сентября на митинг в Будапеште, протестуя против политики премьер-министра страны Виктора Орбана и развязанной им «кампании ненависти».
Главные тезисы
- Десятки тысяч человек вышли на митинг в Будапеште против политики премьер-министра Виктора Орбана и его “кампании ненависти”.
- Протестующие обвиняли Орбана в трате денег налогоплательщиков на кампании, направленные на введение избирателей в заблуждение и разжигание вражды.
- Организаторы призывают к проведению референдума по запрету государственной рекламы, которая может провоцировать ненависть и вводить общественность в заблуждение.
Венгры протестовали против политики Орбана
По данным организаторов, воскресный митинг собрал около 50 тыс. человек на площади Героев в Будапеште. Власти еще не дали оценку количеству участников.
Над толпой летал воздушный шар в виде зебры, ставший символом роскошного образа жизни правящей элиты после того, как эти полосатые животные были сфотографированы вблизи загородной усадьбы семьи Орбана.
Протестующие обвиняли Орбана в том, что он тратит деньги налогоплательщиков на кампании, направленные на введение избирателей в заблуждение и разжигание вражды, пытаясь извлечь из этого политическую выгоду.
Однако правительство настаивает, что его «информационные кампании» основываются на фактах и необходимых для повышения осведомленности общественности о важных вопросах.
Организатор протеста, независимая театральная компания Loupe, известная постановками пьес, исследующих социальные проблемы, призывает провести референдум по запрету государственной рекламы, которая «может вводить в заблуждение, отвлекать, подстрекать или провоцировать ненависть».
