В Будапеште прошел многотысячный митинг против "кампании ненависти" Орбана

Десятки тысяч человек вышли 21 сентября на митинг в Будапеште, протестуя против политики премьер-министра страны Виктора Орбана и развязанной им «кампании ненависти».

Венгры протестовали против политики Орбана

По данным организаторов, воскресный митинг собрал около 50 тыс. человек на площади Героев в Будапеште. Власти еще не дали оценку количеству участников.

Над толпой летал воздушный шар в виде зебры, ставший символом роскошного образа жизни правящей элиты после того, как эти полосатые животные были сфотографированы вблизи загородной усадьбы семьи Орбана.

Протестующие обвиняли Орбана в том, что он тратит деньги налогоплательщиков на кампании, направленные на введение избирателей в заблуждение и разжигание вражды, пытаясь извлечь из этого политическую выгоду.

С момента возвращения к власти в 2010 году Орбан проводит масштабные информационные кампании, которые стоят миллионы евро из денег налогоплательщиков. Критики утверждают, что эти атаки часто направлены против политических оппонентов и усиливают заявления Орбана, такие как протесты против стремления Украины вступить в ЕС. Поделиться

Однако правительство настаивает, что его «информационные кампании» основываются на фактах и необходимых для повышения осведомленности общественности о важных вопросах.

Митинг в Будапеште

Организатор протеста, независимая театральная компания Loupe, известная постановками пьес, исследующих социальные проблемы, призывает провести референдум по запрету государственной рекламы, которая «может вводить в заблуждение, отвлекать, подстрекать или провоцировать ненависть».