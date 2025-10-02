Орбан цинично обвинил Евросоюз в желании войны из-за помощи Украине

По словам Орбана, саммит лидеров ЕС в Копенгагене якобы доказывает, что в ближайшие месяцы речь пойдет об угрозе войны.

Орбан снова обвиняет ЕС в милитаризации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит лидеров Европейского Союза в Копенгагене якобы может повысить угрозу начала новой войны.

Орбан отметил, что лидеры стран Евросоюза обсуждают финансовую помощь Украине, а также ускоренное вступление страны в блок с помощью "всяческих юридических уловок". По его словам, это откровенно провоенные предложения.

Они (лидеры стран ЕС — ред.) хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят войны. Поделиться

Brussels has chosen a strategy of wearing Russia down through endless war. This means pouring billions into Ukraine, sacrificing Europe’s economy, and sending hundreds of thousands to die at the front.



❌ Hungary rejects this. Europe must negotiate for peace, not pursue endless… pic.twitter.com/iA5LmpuDLI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

Орбан добавил, что этот саммит якобы доказывает, что "в ближайшие месяцы речь пойдет об угрозе войны". Он призвал венгров и союзников поддержать его позицию.