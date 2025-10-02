Орбан цинично обвинил Евросоюз в желании войны из-за помощи Украине
Орбан цинично обвинил Евросоюз в желании войны из-за помощи Украине

Орбан
По словам Орбана, саммит лидеров ЕС в Копенгагене якобы доказывает, что в ближайшие месяцы речь пойдет об угрозе войны.

  • Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил ЕС в желании начать новую войну из-за финансовой помощи Украине.
  • Заявление Орбана о повышении угрозы войны после саммита лидеров ЕС вызвало негодование и скандальные обсуждения.
  • Орбан отверг предложения по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз, обозначив их провокационными.

Орбан снова обвиняет ЕС в милитаризации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит лидеров Европейского Союза в Копенгагене якобы может повысить угрозу начала новой войны.

Орбан отметил, что лидеры стран Евросоюза обсуждают финансовую помощь Украине, а также ускоренное вступление страны в блок с помощью "всяческих юридических уловок". По его словам, это откровенно провоенные предложения.

Они (лидеры стран ЕС — ред.) хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят войны.

Орбан добавил, что этот саммит якобы доказывает, что "в ближайшие месяцы речь пойдет об угрозе войны". Он призвал венгров и союзников поддержать его позицию.

