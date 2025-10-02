Орбан цинично обвинил Евросоюз в желании войны из-за помощи Украине

По словам Орбана, саммит лидеров ЕС в Копенгагене якобы доказывает, что в ближайшие месяцы речь пойдет об угрозе войны.
Главные тезисы
- Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил ЕС в желании начать новую войну из-за финансовой помощи Украине.
- Заявление Орбана о повышении угрозы войны после саммита лидеров ЕС вызвало негодование и скандальные обсуждения.
- Орбан отверг предложения по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз, обозначив их провокационными.
Орбан снова обвиняет ЕС в милитаризации
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит лидеров Европейского Союза в Копенгагене якобы может повысить угрозу начала новой войны.
Орбан отметил, что лидеры стран Евросоюза обсуждают финансовую помощь Украине, а также ускоренное вступление страны в блок с помощью "всяческих юридических уловок". По его словам, это откровенно провоенные предложения.
Brussels has chosen a strategy of wearing Russia down through endless war. This means pouring billions into Ukraine, sacrificing Europe’s economy, and sending hundreds of thousands to die at the front.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025
❌ Hungary rejects this. Europe must negotiate for peace, not pursue endless… pic.twitter.com/iA5LmpuDLI
Орбан добавил, что этот саммит якобы доказывает, что "в ближайшие месяцы речь пойдет об угрозе войны". Он призвал венгров и союзников поддержать его позицию.
