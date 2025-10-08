ЕС договорился о новом торговом соглашении с Украиной
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС договорился о новом торговом соглашении с Украиной

О чем договорились Украина и ЕС
Читати українською

Как удалось узнать журналистам, послы стран-членов Евросоюза одобрили новую редакцию текста соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и Украиной. Что важно понимать, его главная цель – заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.

Главные тезисы

  • Несколько членов ЕС утверждают, что новое торговое соглашение с Украиной может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.
  • Так, свое недовольство озвучили Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния.

О чем договорились Украина и ЕС

Согласно данным СМИ, процесс финального принятия соглашения должен состоятся уже 13 октября.

Coreper (Комитет постоянных представителей ЕС — ред.) сегодня одобрил это решение, и я могу подтвердить, что акт будет принят в понедельник Советом ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, — заявил журналистам один из анонимных источников.

Как утверждает инсайдер, после принятия официальным Брюсселем соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной перейдет на другой этап.

Оно должно быть утверждено в рамках комитета ассоциации между ЕС и Украиной в торговой конфигурации, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (между Украиной и ЕС. — ред.), после того как Украина также утвердит свою позицию.

Анонимные источники уверяют, что после всех упомянутых процедур новые правила торговли между Украиной и ЕС вступят в силу.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз планирует наказать Израиль за террор в Газе
Еврокомиссия
Израиль должен ответить за свои действия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан цинично обвинил Евросоюз в желании войны из-за помощи Украине
Orban Victor
Орбан
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз продлил санкции против российских пропагандистов — кто в списках
Медведчук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?