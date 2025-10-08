ЕС договорился о новом торговом соглашении с Украиной

Как удалось узнать журналистам, послы стран-членов Евросоюза одобрили новую редакцию текста соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и Украиной. Что важно понимать, его главная цель – заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.
Главные тезисы
- Несколько членов ЕС утверждают, что новое торговое соглашение с Украиной может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.
- Так, свое недовольство озвучили Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния.
О чем договорились Украина и ЕС
Согласно данным СМИ, процесс финального принятия соглашения должен состоятся уже 13 октября.
Как утверждает инсайдер, после принятия официальным Брюсселем соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной перейдет на другой этап.
Оно должно быть утверждено в рамках комитета ассоциации между ЕС и Украиной в торговой конфигурации, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (между Украиной и ЕС. — ред.), после того как Украина также утвердит свою позицию.
Анонимные источники уверяют, что после всех упомянутых процедур новые правила торговли между Украиной и ЕС вступят в силу.
