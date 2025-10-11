Орбан цинічно збирає підписи в Угорщині "проти військових планів ЄС"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні збір підписів проти плану оборони, який обговорюють лідери країн-членів Євросоюзу.
Головні тези:
- Віктор Орбан розпочав збір підписів проти військових планів ЄС в Угорщині, що викликає протирічливі реакції та обговорення серед громадськості.
- Мотиви цього кроку політика залишаються невідомими, принципове протиставлення Євросоюзу та перспективи Угорщини на міжнародній арені додають кольору ситуації.
- Ініціатива Орбана визначає настрої угорського суспільства та їх підтримку в контексті гострої політичної кон'юнктури в регіоні.
Орбан запустив в Угорщині петицію "проти військових планів ЄС"
Про це Орбан написав у своєму Facebook.
За його словами, на саміті ЄС, який пройшов у столиці Данії на початку жовтня, він чітко дав зрозуміти — "ми про це не просили". Після цього, заявив він, проти Угорщини нібито була розгорнута кампанія, що містить звинувачення у шпигунстві, скандали з фальшивими новинами і юридичні маніпуляції.
Ми не можемо просто бездіяти! Ми повинні ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті і в кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці.
Згодом він опублікував кілька фотографій з фермерського ринку Пештержебет, на одній з яких він підписує петицію "проти військових планів ЄС".
10 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою антиукраїнською заявою. За його словами, українська розвідка нібито стежить за угорцями і проникла в опозиційну партію "Тиса", яку він назвав "проукраїнською".
