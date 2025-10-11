Орбан цинічно збирає підписи в Угорщині "проти військових планів ЄС"

Орбан запустив в Угорщині петицію "проти військових планів ЄС"

Про це Орбан написав у своєму Facebook.

На нас чекає спекотна осінь. Європа стрімко наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені був представлений військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

За його словами, на саміті ЄС, який пройшов у столиці Данії на початку жовтня, він чітко дав зрозуміти — "ми про це не просили". Після цього, заявив він, проти Угорщини нібито була розгорнута кампанія, що містить звинувачення у шпигунстві, скандали з фальшивими новинами і юридичні маніпуляції.

Ми не можемо просто бездіяти! Ми повинні ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті і в кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці.

Згодом він опублікував кілька фотографій з фермерського ринку Пештержебет, на одній з яких він підписує петицію "проти військових планів ЄС".

Орбан на фермерському ярмарку

10 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою антиукраїнською заявою. За його словами, українська розвідка нібито стежить за угорцями і проникла в опозиційну партію "Тиса", яку він назвав "проукраїнською".