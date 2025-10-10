"Вони проникли". Орбан лякає угорців українською розвідкою

Угорський лідер Віктор Орбан цинічно звинуватив українську розвідку у тому, що вона "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".
Головні тези:
- Вигадки Орбана можуть бути спробою відволікти увагу від внутрішньополітичних проблем в країні.
- Партія “Тиса” уже відреагувала на гучний скандал.
Орбан знову поширює брехню
Поплічник Путіна почав вигадувати, що українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а проникла в країну через проукраїнську, як він вважає, партію "Тиса".
Цілком можливо, брехливі звинувачення проросійського політика стосувалась повідомлення угорського видання Index про те, що українська компанія PettersonApps могла працювати над розробкою застосунку опозиційної партії "Тиса".
У матеріалі стверджувалося, що хтось допустив витік даних у мережу 18 тисяч користувачів застосунку.
Пресслужба партії "Тиса" офіційно підтвердила, що додаток розробили угорські фахівці.
Трохи пізніше політична сила додала: хоча у згаданій базі даних є відомості, пов’язані з їхньою спільнотою, вони не знають джерела походження цих даних.
