"Вони проникли". Орбан лякає угорців українською розвідкою
Категорія
Політика
Дата публікації

"Вони проникли". Орбан лякає угорців українською розвідкою

Орбан
Джерело:  online.ua

Угорський лідер Віктор Орбан цинічно звинуватив українську розвідку у тому, що вона "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".

Головні тези:

  • Вигадки Орбана можуть бути спробою відволікти увагу від внутрішньополітичних проблем в країні.
  • Партія “Тиса” уже відреагувала на гучний скандал.

Орбан знову поширює брехню

Поплічник Путіна почав вигадувати, що українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а проникла в країну через проукраїнську, як він вважає, партію "Тиса".

Вони проникли в суспільне життя і політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм здобути владу тут. Колись ми говорили: "Росіяни вже в коморі", тепер ми мусимо сказати: "Українці вже у вашому смартфоні". Ми не дозволимо цього!

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Цілком можливо, брехливі звинувачення проросійського політика стосувалась повідомлення угорського видання Index про те, що українська компанія PettersonApps могла працювати над розробкою застосунку опозиційної партії "Тиса".

У матеріалі стверджувалося, що хтось допустив витік даних у мережу 18 тисяч користувачів застосунку.

Пресслужба партії "Тиса" офіційно підтвердила, що додаток розробили угорські фахівці.

Трохи пізніше політична сила додала: хоча у згаданій базі даних є відомості, пов’язані з їхньою спільнотою, вони не знають джерела походження цих даних.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
140 млрд євро для України. ЄС знайшов спосіб обхитрити Орбана
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан влаштував публічні розбірки з Мерцом через Україну
Орбан продовжує просувати наративи Кремля
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Цього не буде". Орбан цинічно звинуватив Зеленського у шантажі
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?