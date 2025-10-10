"Вони проникли". Орбан лякає угорців українською розвідкою

Угорський лідер Віктор Орбан цинічно звинуватив українську розвідку у тому, що вона "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".

Орбан знову поширює брехню

Поплічник Путіна почав вигадувати, що українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а проникла в країну через проукраїнську, як він вважає, партію "Тиса".

Вони проникли в суспільне життя і політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм здобути владу тут. Колись ми говорили: "Росіяни вже в коморі", тепер ми мусимо сказати: "Українці вже у вашому смартфоні". Ми не дозволимо цього! Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Цілком можливо, брехливі звинувачення проросійського політика стосувалась повідомлення угорського видання Index про те, що українська компанія PettersonApps могла працювати над розробкою застосунку опозиційної партії "Тиса".

У матеріалі стверджувалося, що хтось допустив витік даних у мережу 18 тисяч користувачів застосунку.

Пресслужба партії "Тиса" офіційно підтвердила, що додаток розробили угорські фахівці.

Трохи пізніше політична сила додала: хоча у згаданій базі даних є відомості, пов’язані з їхньою спільнотою, вони не знають джерела походження цих даних.