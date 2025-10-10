"Они проникли". Орбан пугает венгров украинской разведкой

Венгерский лидер Виктор Орбан цинично обвинил украинскую разведку в том, что она проникла в смартфоны венгров через оппозиционную партию Тиса.
Главные тезисы
- Выдумки Орбана могут быть попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем в стране.
- Партия “Тиса” уже отреагировала на громкий скандал.
Орбан снова распространяет ложь
Приспешник Путина начал придумывать, что украинская разведка "не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через проукраинскую, как он считает, партию Тиса".
Вполне возможно, лживые обвинения пророссийского политика касались сообщения венгерского издания Index о том, что украинская компания PettersonApps могла работать над разработкой приложения оппозиционной партии “Тиса”.
В материале утверждалось, что кто-то допустил утечку данных в сеть 18 тысяч пользователей приложения.
Пресс-служба партии "Тиса" официально подтвердила, что приложение разработали венгерские специалисты.
Несколько позже политическая сила добавила: хотя в упомянутой базе данных есть сведения, связанные с их сообществом, они не знают источники происхождения этих данных.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-