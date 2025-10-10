Венгерский лидер Виктор Орбан цинично обвинил украинскую разведку в том, что она проникла в смартфоны венгров через оппозиционную партию Тиса.

Орбан снова распространяет ложь

Приспешник Путина начал придумывать, что украинская разведка "не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через проукраинскую, как он считает, партию Тиса".

Они проникли в общественную жизнь и политику, оказывая технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им обрести власть здесь. Когда-то мы говорили: "Россияне уже в подвале", теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого! Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Вполне возможно, лживые обвинения пророссийского политика касались сообщения венгерского издания Index о том, что украинская компания PettersonApps могла работать над разработкой приложения оппозиционной партии “Тиса”.

В материале утверждалось, что кто-то допустил утечку данных в сеть 18 тысяч пользователей приложения.

Пресс-служба партии "Тиса" официально подтвердила, что приложение разработали венгерские специалисты.

Несколько позже политическая сила добавила: хотя в упомянутой базе данных есть сведения, связанные с их сообществом, они не знают источники происхождения этих данных.