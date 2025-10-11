Орбан цинично собирает подписи в Венгрии "против военных планов ЕС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране сбор подписей против плана обороны, обсуждаемый лидерами стран-членов Евросоюза.
Главные тезисы
- Виктор Орбан запускает петицию в Венгрии против военных планов ЕС, вызывая противоречивые реакции и обсуждения общественности.
- Орбан выражает протест против военного плана Брюсселя, считая его нежелательным для венгерского народа.
- Мотивы действий политика неизвестны, однако его шаги формируют настроения и поддержку общества в условиях острой политической конъюнктуры.
Орбан запустил в Венгрии петицию "против военных планов ЕС"
Об этом Орбан написал в своем Facebook.
По его словам, на прошедшем в столице Дании в начале октября саммите ЕС он четко дал понять — "мы об этом не просили". После этого, заявил он, против Венгрии якобы была развернута кампания, содержащая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.
Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не желает войны. Поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждой деревне, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры.
Затем он опубликовал несколько фотографий с фермерского рынка Пештержебет, на одной из которых он подписывает петицию "против военных планов ЕС".
10 октября премьер Венгрии Виктор Орбан отметился очередным антиукраинским заявлением. По его словам, украинская разведка якобы следит за венграми и проникла в оппозиционную партию Тиса, которую он назвал проукраинской.
