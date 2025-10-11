Орбан цинично собирает подписи в Венгрии "против военных планов ЕС"

Орбан запустил в Венгрии петицию "против военных планов ЕС"

Об этом Орбан написал в своем Facebook.

Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно близится к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По его словам, на прошедшем в столице Дании в начале октября саммите ЕС он четко дал понять — "мы об этом не просили". После этого, заявил он, против Венгрии якобы была развернута кампания, содержащая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.

Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не желает войны. Поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждой деревне, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры.

Затем он опубликовал несколько фотографий с фермерского рынка Пештержебет, на одной из которых он подписывает петицию "против военных планов ЕС".

Орбан на фермерской ярмарке

10 октября премьер Венгрии Виктор Орбан отметился очередным антиукраинским заявлением. По его словам, украинская разведка якобы следит за венграми и проникла в оппозиционную партию Тиса, которую он назвал проукраинской.