Евросоюз вводит новую систему въезда

ГНСУ обращает внимание, что 12 октября на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали запускать новую цифровую систему въезда и выезда (Entry/Exit System, EES).

Новая система въезда в ЕС — что важно знать

Как отмечает Государственная пограничная служба Украины, функционирование системы EES касается всех граждан третьих стран, в том числе Украины, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.

Что важно понимать, речь идет о краткосрочном пребывании (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

Система EES представляет собой автоматизированную централизованную базу данных, предназначенную для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах. Поделиться

ГНСУ обращает внимание на то, что во время первого въезда в Шенгенскую зону, после запуска EES, человек будет проходить расширенную регистрацию. Речь идет о сборе биометрических данных: изображение лица и четыре отпечатка пальцев.

Следует отметить, что во время последующих пересечений границы процесс будет упрощен и ускорен.

Система будет автоматически фиксировать дату, время и место въезда/выезда. Ожидается, что пограничные ведомства стран-участниц ЕС будут постепенно вводить систему в эксплуатацию в течение шестимесячного переходного периода. Поделиться

Главная цель системы EES — ускорение пограничного контроля, повышение уровня безопасности, точный учет сроков пребывания граждан в странах ЕС, противодействие незаконной миграции и т.д.