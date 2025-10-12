Евросоюз вводит новую систему въезда
Евросоюз вводит новую систему въезда

Новая система въезда в ЕС – что важно знать
ГНСУ обращает внимание, что 12 октября на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали запускать новую цифровую систему въезда и выезда (Entry/Exit System, EES).

Главные тезисы

  • Европейская Комиссия объявила о поэтапном запуске EES с 12 октября 2025 года.
  • ЕС постепенно будет вводить систему в эксплуатацию в течение шестимесячного периода.

Новая система въезда в ЕС — что важно знать

Как отмечает Государственная пограничная служба Украины, функционирование системы EES касается всех граждан третьих стран, в том числе Украины, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.

Что важно понимать, речь идет о краткосрочном пребывании (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

Система EES представляет собой автоматизированную централизованную базу данных, предназначенную для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

ГНСУ обращает внимание на то, что во время первого въезда в Шенгенскую зону, после запуска EES, человек будет проходить расширенную регистрацию. Речь идет о сборе биометрических данных: изображение лица и четыре отпечатка пальцев.

Следует отметить, что во время последующих пересечений границы процесс будет упрощен и ускорен.

Система будет автоматически фиксировать дату, время и место въезда/выезда. Ожидается, что пограничные ведомства стран-участниц ЕС будут постепенно вводить систему в эксплуатацию в течение шестимесячного переходного периода.

Главная цель системы EES — ускорение пограничного контроля, повышение уровня безопасности, точный учет сроков пребывания граждан в странах ЕС, противодействие незаконной миграции и т.д.

