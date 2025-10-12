Евросоюз вводит новую систему въезда

ГНСУ обращает внимание, что 12 октября на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали запускать новую цифровую систему въезда и выезда (Entry/Exit System, EES).
Главные тезисы
- Европейская Комиссия объявила о поэтапном запуске EES с 12 октября 2025 года.
- ЕС постепенно будет вводить систему в эксплуатацию в течение шестимесячного периода.
Новая система въезда в ЕС — что важно знать
Как отмечает Государственная пограничная служба Украины, функционирование системы EES касается всех граждан третьих стран, в том числе Украины, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.
Что важно понимать, речь идет о краткосрочном пребывании (до 90 дней в течение 180-дневного периода).
ГНСУ обращает внимание на то, что во время первого въезда в Шенгенскую зону, после запуска EES, человек будет проходить расширенную регистрацию. Речь идет о сборе биометрических данных: изображение лица и четыре отпечатка пальцев.
Следует отметить, что во время последующих пересечений границы процесс будет упрощен и ускорен.
Главная цель системы EES — ускорение пограничного контроля, повышение уровня безопасности, точный учет сроков пребывания граждан в странах ЕС, противодействие незаконной миграции и т.д.
