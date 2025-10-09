Вступление Украины в ЕС — почему Венгрия мешает процессу
Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина будет готова открыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС. Хотя Венгрия продолжает мешать этому.

Главные тезисы

  • Венгрия мешает вступлению Украины в ЕС по политическим мотивам, связанным с предвыборной стратегией Виктора Орбана.
  • Президент Украины предлагает изменение правил расширения ЕС или использование влияния других стран на позицию Венгрии как возможные выходы из сложившейся ситуации.
  • Виктор Орбан использует критику Евросоюза для усиления своего электората, что усложняет переговорный процесс между Украиной и ЕС.

Орбан усиливает свой электорат критикой Украины

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Вместе с Европейским Союзом, мы считаем, что до конца этого года Украина будет готова с шестью кластерами.

В то же время он отметил, что пока, из-за позиции Венгрии, не удается открыть даже первый кластер.

Партнеры хотят видеть Украину в Европейском Союзе. Нет колебаний, абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некие моменты. Но я понимаю всеобщую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне. На сегодняшний день это так. Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна — предстоящие выборы в Венгрии. И именно Европейский Союз — это направление является главным триггером для предвыборной кампании действующего Премьер-министра в Венгрии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, Виктор Орбан основывает свою предвыборную программу на том, что критикует все, что предлагает Евросоюз.

На этой критике он подпитывает, скажем так, свой электорат или более радикальный электорат. И у него Украина — один из главных, а может, главный стимул, чтобы именно на основе блокирования Украины рос рейтинг его партии, партии действующего Премьер-министра Венгрии. Потому он будет делать все, чтобы блокировать нас.

Выходом из сложившейся ситуации Зеленский назвал изменение правил расширения ЕС или убеждение Виктора Орбана другими лидерами изменить позицию.

Есть несколько выходов из этой ситуации. Это смена правил. Смена правил оговаривается в кулуарах Европейского Союза. Когда большинство принимает решение. К этому нужно идти. К примеру, недавно я встречался с Премьер-министром Нидерландов. Это одна из самых важных тем, о которой мы говорили. Европейцы консервативны по поводу изменений правил. Это не только нас касается, будет много разных вопросов и вызовов, но на будущее это было бы правильное решение. Но это, по моему мнению. Второй вариант — это, чтобы партнеры другими рычагами влияли на позицию Премьер-министра Венгрии.

