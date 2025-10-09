Вступление Украины в ЕС — почему Венгрия мешает процессу

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина будет готова открыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС. Хотя Венгрия продолжает мешать этому.
Главные тезисы
- Венгрия мешает вступлению Украины в ЕС по политическим мотивам, связанным с предвыборной стратегией Виктора Орбана.
- Президент Украины предлагает изменение правил расширения ЕС или использование влияния других стран на позицию Венгрии как возможные выходы из сложившейся ситуации.
- Виктор Орбан использует критику Евросоюза для усиления своего электората, что усложняет переговорный процесс между Украиной и ЕС.
Орбан усиливает свой электорат критикой Украины
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.
В то же время он отметил, что пока, из-за позиции Венгрии, не удается открыть даже первый кластер.
По его словам, Виктор Орбан основывает свою предвыборную программу на том, что критикует все, что предлагает Евросоюз.
На этой критике он подпитывает, скажем так, свой электорат или более радикальный электорат. И у него Украина — один из главных, а может, главный стимул, чтобы именно на основе блокирования Украины рос рейтинг его партии, партии действующего Премьер-министра Венгрии. Потому он будет делать все, чтобы блокировать нас.
Выходом из сложившейся ситуации Зеленский назвал изменение правил расширения ЕС или убеждение Виктора Орбана другими лидерами изменить позицию.
