Орбан пугает ЕС Третьей мировой войной из-за вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что вступление Украины в НАТО означает, что начнется третья мировая.

Орбан снова скандалит из-за вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом он написал на своей странице на платформе X.

Украина в НАТО? Это означает войну с Россией, а на следующий день — Третью мировую войну. Виктор Орбан

Также он выступил против принятия Украины в Европейский Союз, мол, "безрассудная спешка" это "приведет к перемещению линии фронта в сердце Европы".

Ukraine in NATO? That would mean war with Russia, and World War 3 the very next day. Meanwhile, the EU’s reckless rush to admit Ukraine would pull the frontlines into the heart of Europe. This isn’t diplomacy, it’s insanity — you don’t throw matches on a powder keg. 💥

We won't… pic.twitter.com/1IMDSgALFF — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 28, 2025