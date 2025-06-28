Орбан пугает ЕС Третьей мировой войной из-за вступления Украины в НАТО
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Орбан пугает ЕС Третьей мировой войной из-за вступления Украины в НАТО

Orban Victor
Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что вступление Украины в НАТО означает, что начнется третья мировая.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан предупреждает о возможности Третьей мировой войны при вступлении Украины в НАТО.
  • Орбан высказывает опасения относительно перемещения линии фронта в Европе в случае включения Украины в ЕС.

Орбан снова скандалит из-за вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом он написал на своей странице на платформе X.

Украина в НАТО? Это означает войну с Россией, а на следующий день — Третью мировую войну.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Также он выступил против принятия Украины в Европейский Союз, мол, "безрассудная спешка" это "приведет к перемещению линии фронта в сердце Европы".

Это не дипломатия, это безумие — в пороховую бочку спички не бросают. Мы не позволим им превратить Европу в поле боя.

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