Орбан пугает ЕС Третьей мировой войной из-за вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что вступление Украины в НАТО означает, что начнется третья мировая.
Главные тезисы
- Виктор Орбан предупреждает о возможности Третьей мировой войны при вступлении Украины в НАТО.
- Орбан высказывает опасения относительно перемещения линии фронта в Европе в случае включения Украины в ЕС.
Орбан снова скандалит из-за вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Об этом он написал на своей странице на платформе X.
Также он выступил против принятия Украины в Европейский Союз, мол, "безрассудная спешка" это "приведет к перемещению линии фронта в сердце Европы".
Ukraine in NATO? That would mean war with Russia, and World War 3 the very next day. Meanwhile, the EU’s reckless rush to admit Ukraine would pull the frontlines into the heart of Europe. This isn’t diplomacy, it’s insanity — you don’t throw matches on a powder keg. 💥— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 28, 2025
We won't… pic.twitter.com/1IMDSgALFF
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