Орбан лякає ЄС Третьою світовою війною через вступ України до НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що вступ України до НАТО означає, що почнеться Третя світова.
Головні тези:
- Віктор Орбан висловив побоювання, що вступ України до НАТО може призвести до початку Третьої світової війни.
- Прем’єр-міністр Угорщини також виступив проти прийняття України до Європейського Союзу, стверджуючи, що це може спричинити переміщення лінії фронту в серце Європи.
Орбан знову скандалить через вступ України до НАТО
Вступ України до НАТО означав би початок Третьої світової війни, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це він написав на своїй сторінці на платформі Х.
Також він виступив проти прийняття України до Європейського Союзу, мовляв, "безрозсудний поспіх" це "призведе до переміщення лінії фронту в серце Європи".
Ukraine in NATO? That would mean war with Russia, and World War 3 the very next day. Meanwhile, the EU’s reckless rush to admit Ukraine would pull the frontlines into the heart of Europe. This isn’t diplomacy, it’s insanity — you don’t throw matches on a powder keg. 💥— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 28, 2025
We won't… pic.twitter.com/1IMDSgALFF
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