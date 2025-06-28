Орбан лякає ЄС Третьою світовою війною через вступ України до НАТО
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Орбан лякає ЄС Третьою світовою війною через вступ України до НАТО

Orban Victor
Орбан
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що вступ України до НАТО означає, що почнеться Третя світова.

Головні тези:

  • Віктор Орбан висловив побоювання, що вступ України до НАТО може призвести до початку Третьої світової війни.
  • Прем’єр-міністр Угорщини також виступив проти прийняття України до Європейського Союзу, стверджуючи, що це може спричинити переміщення лінії фронту в серце Європи.

Орбан знову скандалить через вступ України до НАТО

Вступ України до НАТО означав би початок Третьої світової війни, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це він написав на своїй сторінці на платформі Х.

Україна в НАТО? Це означатиме війну з Росією, а наступного дня — Третю світову війну.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Також він виступив проти прийняття України до Європейського Союзу, мовляв, "безрозсудний поспіх" це "призведе до переміщення лінії фронту в серце Європи".

Це не дипломатія, це божевілля — у порохову бочку сірники не кидають. Ми не дозволимо їм перетворити Європу на поле бою.

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