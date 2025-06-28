Орбан лякає ЄС Третьою світовою війною через вступ України до НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що вступ України до НАТО означає, що почнеться Третя світова.

Орбан знову скандалить через вступ України до НАТО

Вступ України до НАТО означав би початок Третьої світової війни, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це він написав на своїй сторінці на платформі Х.

Україна в НАТО? Це означатиме війну з Росією, а наступного дня — Третю світову війну. Віктор Орбан

Також він виступив проти прийняття України до Європейського Союзу, мовляв, "безрозсудний поспіх" це "призведе до переміщення лінії фронту в серце Європи".

Ukraine in NATO? That would mean war with Russia, and World War 3 the very next day. Meanwhile, the EU’s reckless rush to admit Ukraine would pull the frontlines into the heart of Europe. This isn’t diplomacy, it’s insanity — you don’t throw matches on a powder keg. 💥

We won't… pic.twitter.com/1IMDSgALFF — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 28, 2025