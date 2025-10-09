Вступ України до ЄС — чому Угорщина заважає процесу

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна буде готова відкрити усі шість переговорних кластерів для вступу в ЄС. Хоча Угорщина продовжує заважати цьому.

Орбан підсилює свій електорат критикою України — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Разом з Європейським Союзом ми вважаємо, що до кінця цього року Україна буде готова з шістьма кластерами. Поширити

Водночас він зазначив, що поки, через позицію Угорщини, не вдається відкрити навіть перший кластер.

Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці. На сьогодні це так. Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна — майбутні вибори в Угорщині. І саме Європейський Союз — цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного Прем'єр-міністра в Угорщині. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, Віктор Орбан основує свою передвиборчу програму на тому, що критикує все, що пропонує Євросоюз.

На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат. І в нього Україна — це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, партії чинного Прем'єр-міністра Угорщини. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас.

Виходом із ситуації, що склалася, Зеленський назвав зміну правил розширення ЄС, або переконання Віктора Орбана іншими лідерами змінити позицію.