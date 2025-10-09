Вступ України до ЄС — чому Угорщина заважає процесу

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна буде готова відкрити усі шість переговорних кластерів для вступу в ЄС. Хоча Угорщина продовжує заважати цьому.
Головні тези:
- Угорщина блокує вступ України до ЄС через політичні мотиви, пов'язані з передвиборчою стратегією Віктора Орбана.
- Президент України пропонує зміну правил розширення ЄС або вплив інших країн на позицію Угорщини як можливі виходи з цієї складної ситуації.
- За словами Зеленського, Угорщина використовує критику Євросоюзу для підкріплення свого електорату, що ускладнює переговорний процес між Україною та ЄС.
Орбан підсилює свій електорат критикою України — Зеленський
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.
Водночас він зазначив, що поки, через позицію Угорщини, не вдається відкрити навіть перший кластер.
За його словами, Віктор Орбан основує свою передвиборчу програму на тому, що критикує все, що пропонує Євросоюз.
На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат. І в нього Україна — це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, партії чинного Прем'єр-міністра Угорщини. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас.
Виходом із ситуації, що склалася, Зеленський назвав зміну правил розширення ЄС, або переконання Віктора Орбана іншими лідерами змінити позицію.
