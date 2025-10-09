Вступ України до ЄС — чому Угорщина заважає процесу
Вступ України до ЄС — чому Угорщина заважає процесу

ЄС
Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна буде готова відкрити усі шість переговорних кластерів для вступу в ЄС. Хоча Угорщина продовжує заважати цьому.

Головні тези:

  • Угорщина блокує вступ України до ЄС через політичні мотиви, пов'язані з передвиборчою стратегією Віктора Орбана.
  • Президент України пропонує зміну правил розширення ЄС або вплив інших країн на позицію Угорщини як можливі виходи з цієї складної ситуації.
  • За словами Зеленського, Угорщина використовує критику Євросоюзу для підкріплення свого електорату, що ускладнює переговорний процес між Україною та ЄС.

Орбан підсилює свій електорат критикою України — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Разом з Європейським Союзом ми вважаємо, що до кінця цього року Україна буде готова з шістьма кластерами.

Водночас він зазначив, що поки, через позицію Угорщини, не вдається відкрити навіть перший кластер.

Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці. На сьогодні це так. Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна — майбутні вибори в Угорщині. І саме Європейський Союз — цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного Прем'єр-міністра в Угорщині.

За його словами, Віктор Орбан основує свою передвиборчу програму на тому, що критикує все, що пропонує Євросоюз.

На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат. І в нього Україна — це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, партії чинного Прем'єр-міністра Угорщини. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас.

Виходом із ситуації, що склалася, Зеленський назвав зміну правил розширення ЄС, або переконання Віктора Орбана іншими лідерами змінити позицію.

Є кілька виходів з цієї ситуації. Це зміна правил. Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу. Коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти. Наприклад, нещодавно я зустрічався з Премʼєр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили. Європейці консервативні щодо змін правил. Це не тільки нас стосується, буде багато різних питань і викликів, але на майбутнє це було б правильне рішення. Але це, на мій погляд. Другий варіант — це, щоб партнери іншими важелями впливали на позицію Прем'єр-міністра Угорщини.

