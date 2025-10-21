Бельгия больше не блокирует масштабный "репарационный займ" для Украины

Как удалось узнать изданию Politico, Бельгия наконец согласилась не блокировать инициативу Евросоюза касательно "репарационного займа" для Украины с использованием замороженных российских активов. Де-факто это означает, что официальный Брюссель сможет перейти к реальным действиям для ее реализации.

ЕС близок к согласованию "репарационного займа"

По словам анонимных источников, официальный Брюссель планирует обратиться к Еврокомиссии и призвать разрабатывать соответствующее предложение, которое будет базой для будущего решения.

Редакция Politico получила в свое распоряжение проект итогового коммюнике встречи Евросовета, которая должна пройти 24 октября.

Что важно понимать, этот документ неформально согласовали послы ЕС на этапе подготовки встречи.

В тексте содержится призыв к Еврокомиссии внести предложение о репарационном займе, которое будет "подкреплено надлежащей европейской солидарностью и распределением рисков".

Один из инсайдеров обратил внимание на то, что де-факто речь идет о политическом "зеленом свете" для Еврокомиссии.

По убеждению последней, она способна создать юридически надежный план реализации идеи с "репарационной ссудой".