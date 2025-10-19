Евросоюз готовит тайный план для ослабления России

Согласно данным издания Politico, официальный Брюссель предлагает расширить полномочия стран ЕС касательно осмотра судов так называемого "теневого флота" России, который Кремль испольщует для транспортировки нефти в обход потолка цен.

Давление на Россию должно быть усилено

Как удалось узнать журналистам, первым с таким предложением выступила Европейская служба по внешним делам.

В первую очередь речь идет о предоставлении членам блока дополнительного инструмента для повышения эффективности мер по обеспечению соблюдения законодательства, включая создание оснований для осмотра судов "теневого флота".

Европейцы намерены заключить двусторонние соглашения между государствами флага (то есть государствами, под флагом которых ходят суда — ред.) и ЕС о предварительно санкционированных осмотрах.

Окончательно этот документ планируют сформировать в виде декларации в течение нескольких недель.

Если все пройдет успешно, глава европейской дипломатии Кая Каллас "обратится в Совет (ЕС. — ред.) с призывом начать переговоры о заключении двусторонних соглашений с определенными флагами".