Евросоюз готовит тайный план для ослабления России
Давление на Россию должно быть усилено
Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, официальный Брюссель предлагает расширить полномочия стран ЕС касательно осмотра судов так называемого "теневого флота" России, который Кремль испольщует для транспортировки нефти в обход потолка цен.

Главные тезисы

  • Предлагается заключение двусторонних соглашений между государствами флага и ЕС для проведения санкционированных смотров.
  • Проблема российского "теневого флота" имеет серьезные последствия для Евросоюза.

Давление на Россию должно быть усилено

Как удалось узнать журналистам, первым с таким предложением выступила Европейская служба по внешним делам.

В первую очередь речь идет о предоставлении членам блока дополнительного инструмента для повышения эффективности мер по обеспечению соблюдения законодательства, включая создание оснований для осмотра судов "теневого флота".

Европейцы намерены заключить двусторонние соглашения между государствами флага (то есть государствами, под флагом которых ходят суда — ред.) и ЕС о предварительно санкционированных осмотрах.

Окончательно этот документ планируют сформировать в виде декларации в течение нескольких недель.

Если все пройдет успешно, глава европейской дипломатии Кая Каллас "обратится в Совет (ЕС. — ред.) с призывом начать переговоры о заключении двусторонних соглашений с определенными флагами".

Вопрос судов "теневого флота" имеет значительные последствия для Евросоюза, поскольку они не только способствуют усилению военной экономики России, но и представляют угрозу окружающей среде и безопасности судоходства.

Украинские воины организовали новую "бавовну" для россиян

