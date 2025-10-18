Мир неправильно понял решение Трампа касательно Tomahawk

Издание The Washington Post отмечает, что отказ президента США Дональда Трампа передавать ВСУ ракеты Tomahawk не является изменением позиции в отношении Украины. Таким образом, американский лидер просто хочет добиться быстрого завершения войны, а не ее эскалации.

Трамп все еще может передать Украине Tomahawk

Как считает редакция издания, когда президент США говорил о возможности предоставления Киеву дальнобойных ракет — он не блефовал.

По мнению журналистов, это был своеобразный инструмент давления на Путина, чтобы снова всадить его за стол переговоров.

Этот план Трампа действительно сработал — сейчас он готовится к новой встрече с российским диктатором в Будапеште.

Глава Белого дома не отказался от своего предыдущего мирного плана.

Прежде всего, речь идет о том, чтобы заморозить боевые действия примерно на нынешних линиях фронта.

Кроме того, Россия сохранит фактический контроль над оккупированными территориями, а Украина получит от Запада надежные гарантии безопасности.

Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский поддержал позицию Трампа.

Хотя это возможно и не будет справедливым миром, это будет победой для украинцев, если только это не заставит их разоружиться. Украина сохранит свой суверенитет и станет самым важным буфером для будущей европейской безопасности, — отмечает издание. Поделиться

Если же Путин проигнорирует предложение Трампа, то он все же может достать свой главный козырь — передать Украине "Томагавки".