Мир неправильно понял решение Трампа касательно Tomahawk

Издание The Washington Post отмечает, что отказ президента США Дональда Трампа передавать ВСУ ракеты Tomahawk не является изменением позиции в отношении Украины. Таким образом, американский лидер просто хочет добиться быстрого завершения войны, а не ее эскалации.
Главные тезисы
- План Трампа заключается в том, чтобы завершить войну на текущих линиях столкновения.
- Его решение о запрете поставок Киеву ракет не является окончательным.
Трамп все еще может передать Украине Tomahawk
Как считает редакция издания, когда президент США говорил о возможности предоставления Киеву дальнобойных ракет — он не блефовал.
По мнению журналистов, это был своеобразный инструмент давления на Путина, чтобы снова всадить его за стол переговоров.
Этот план Трампа действительно сработал — сейчас он готовится к новой встрече с российским диктатором в Будапеште.
Глава Белого дома не отказался от своего предыдущего мирного плана.
Прежде всего, речь идет о том, чтобы заморозить боевые действия примерно на нынешних линиях фронта.
Кроме того, Россия сохранит фактический контроль над оккупированными территориями, а Украина получит от Запада надежные гарантии безопасности.
Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский поддержал позицию Трампа.
Если же Путин проигнорирует предложение Трампа, то он все же может достать свой главный козырь — передать Украине "Томагавки".
